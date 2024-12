Més de 6.000 visitants han conegut a l’MW Museu de l’Electricitat els efectes de ‘La Sisena Extinció’

Cartell sobre l’exposició “La sisena extinció” (FEDA)

L’exposició ‘La Sisena Extinció’, del fotògraf francès Alain Ernoult, s’ha convertit en la mostra temporal més vista a l’MW Museu de l’Electricitat. Concretament, entre el nou de novembre de 2023 i el tres de novembre de 2024, un total de 6.373 persones han pogut veure les imatges on Ernoult denuncia que, a causa de l’activitat humana, centenars d’espècies animals es troben en perill d’extinció; algunes tan conegudes com els lleons o els ossos polars.

“L’exposició ha estat molt ben rebuda i ha fet rècord de visitants. És un conjunt de fotografies que no només transmet bellesa, sinó que també connecta amb les persones i les fa reflexionar”, ha explicat la coordinadora de l’MW Museu de l’Electricitat, Fran Alcázar. A més a més, Alcázar ha remarcat que “el retorn que hem tingut en les visites guiades ha estat molt gratificant; hem vist sortir persones (després de veure l’exposició) emocionades i amb ganes de prendre accions a la seva vida quotidiana”.

Les visites guiades han acostat aquest concepte de la sisena extinció massiva que viu el planeta a visitants de totes les edats d’Andorra i l’estranger. Precisament, una de les raons de ser de FEDA Cultura és la divulgació i conscienciació de la necessitat de ser i viure cada cop de manera més sostenible, com s’ha fet en exposicions anteriors.

Una situació que també s’ha donat en els tallers per a escolars, fet que reforça la importància de viure l’experiència completa amb una visita guiada per part de les professionals de l’MW Museu de l’Electricitat, que traslladaven de viva veu el missatge per a conscienciar que, de per si, tenien les fotografies realitzades per Ernoult.

La Sisena Extinció es refereix que, a diferència de les extincions prèvies, desencadenades per fenòmens naturals, la sisena és causada per les activitats humanes i és la més ràpida que ha conegut la Terra. Actualment, una de cada vuit espècies animals i vegetals està amenaçada. Prendre consciència d’aquesta realitat és el primer pas per a dur a terme les accions necessàries per a preservar la biodiversitat, reduir l’impacte i viure en equilibri amb la Terra.

La pròxima exposició que acollirà l’MW Museu de l’Electricitat serà la de les fotografies premiades per al concurs fotogràfic de FEDA ‘Una mirada sostenible’. De la mateixa manera, les persones interessades a reservar una visita guiada a l’MW Museu de l’Electricitat ho poden fer trucant 739 111 o a través del correu fedacultura@feda.ad.