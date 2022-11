Quatre boxejadors andorrans participaran en un combat amistós a Londres

La boxa nacional continua fent passes per a obrir-se a l’àmbit internacional i al febrer quatre boxejadors participaran en un esdeveniment amistós a Londres. El president de la Federació de Boxa, Bruno Modesto, explica com serà el format de competició: “Fem un equip mix amb Catalunya. Ells posen quatre boxejadors i nosaltres també i anem a Londres a lluitar contra la selecció anglesa i després ells venen aquí. Farem anada i tornada”.

L’equip estarà format per representants dels clubs i s’inclouran boxejadors de base. Un dels integrants serà Fabio Rodrigues, amb qui es treballa per a poder fer el salt al món professional. Modesto així ho afirma: “Dins del reglament per a passar d’amateur a professional ell ja té el mínim. Ell podria fer aquest salt. De moment, diu que vol continuar una mica més en aquesta categoria”.

Abans d’Anglaterra, l’equip nacional anirà al gener a França a disputar la Coupe d’Occitanie.