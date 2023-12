Ordino inaugura la Fira de Nadal

Obertura de la Fira de Nadal a Ordino (Comú)

Ordino ha donat aquest divendres al migdia el tret de sortida a una nova edició de la Fira de Nadal, una cita que s’allargarà tot el cap de setmana, i que vol aprofitar l’afluència de visitants al país coincidint amb el pont de la Puríssima. La fira compta amb un total de 21 parades repartides pel Carrer Major, la Plaça Major i la Plaça de la Closa, on els assistents poden trobar decoracions nadalenques, plantes típiques d’aquesta època, figures del pessebre, productes alimentaris i infinitat d’objectes per a poder fer els diferents regals de Nadal.

Una cercavila ha servit per a donar el tret de sortida a l’esdeveniment, que arriba acompanyat d’una àmplia programació d’actes que ha preparat el Comú d’Ordino per a aquests dies. Una de les primeres propostes ha estat, precisament, la cantada de nadales a càrrec de l’Escola de Música de les Valls del Nord.

Així, a banda de les tradicionals casetes, grans i petits tindran al seu abast al llarg del cap de setmana diferents propostes lúdiques, entre les quals l’escape “El pot dels enigmes” que s’ofereix a la paradeta d’Escape Andorra; tallers de manualitats a la paradeta de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino; cantades de nadales de la mà de la Coral Casamanya; globoflèxia itinerant o l’espectacle La llegenda d’Ordino i Et Suseia, que oferirà la Banda del Siscaró, una empresa de la parròquia que compta amb el segell d’empresa compromesa amb la Reserva de la Biosfera.

Dissabte també cal destacar la gimcana Vine a buscar el tió de Nadal (17 hores, Prat de Call) i l’encesa de l’arbre de Nadal dels infants d’Ordino (18.20 hores, també a Prat de Call). I, com cada any, La Capsa, Espais de Creació, ha preparat el seu taller de manualitats a la Casa de la Muntanya que consistirà en la realització d’un poblet de Nadal (diumenge, 11 hores). A més, els visitants es podran fer fotografies als tres punts de photocall. I a la Casa de la Muntanya es podrà adquirir la bola de Nadal que ha preparat per a aquest any la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM).

La fira romandrà oberta aquest divendres i dissabte d’11 a 20 hores i el diumenge d’11 a 14 hores. Un dels actes destacats del cap de setmana serà la representació, diumenge, de L’última Ossa d’Ordino, que anirà precedida per L’ossa infantil, a partir de les 11.45 hores. Cal recordar que ara fa tot just un any que Les Festes de l’Os dels Pirineus van ser declarades Patrimoni immaterial de la Unesco i que una delegació de l’Alt Vallespir visitarà la parròquia coincidint amb aquesta representació.