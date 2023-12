Un 53% dels infants de 6 anys de l’Alt Pirineu i Aran adquireixen un llibre per la campanya ‘Fas 6 anys. Tria un llibre’

Cartell de la campanya ‘Fas sis anys, tria un llibre’

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga Ibáñez, i la consellera d’Educació, Anna Simó Castelló, han presentat aquesta setmana les dades de la 8a edició de la campanya “Fas 6 anys. Tria un llibre”. A la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, enguany hi han participat 320 infants de 6 anys, d’un cens total de 601. Això vol dir que un 53,2% dels nens i les nenes d’aquesta edat han bescanviat el seu val.

Per comarques, la participació més alta ha estat a l’Alt Urgell, amb un 68,7%, i la més baixa, a l’Aran, amb un 30,7%. Entre els dos extrems, trobem les xifres de l’Alta Ribagorça (48,6% de participació), la Cerdanya (44,7%), el Pallars Jussà (53,8%) i el Pallars Sobirà (68,4%); aquesta última, molt propera ja a la de l’Alt Urgell.

Al conjunt de Catalunya, han pres part en la iniciativa 42.956 infants de 6 anys (enfront dels 39.597 de la passada edició), d’un total de 72.480 censats. Això vol dir que el 59,27% dels nens i nenes d’aquesta edat han bescanviat el seu targetó. És la dada més positiva des que es va iniciar la campanya, l’any 2016, i supera el percentatge d’infants participants a l’edició del 2022, que va ser de 53,23%. Cal tenir en compte que el 2016 van adquirir un llibre un 38,3% dels infants censats.

La consellera catalana, Natàlia Garriga, ha destacat les bones xifres del 2023 i ha afirmat que “cada cop són més els nens i nenes que aprofiten aquesta oportunitat d’iniciar-se en el món del llibre i les llibreries; perquè quan des del Govern diem que tothom ha de tenir accés a la cultura, també ens referim als més petits”. I ha afegit: “La campanya també busca que les noves generacions vegin que les llibreries són centres culturals de proximitat, espais de trobada, sempre acollidors i amb uns grans prescriptors, que són els llibreters”. En aquest sentit, Garriga també ha agraït la feina i els esforços del Gremi de Llibreters. “Sempre és un plaer veure com els nens i nenes gaudeixen de la màgia dels llibres, i aquesta campanya vol plantar una llavor que els faci estimar la lectura”, ha manifestat.

Per la seva banda, la consellera d’Educació, Anna Simó, ha remarcat que “per a despertar el gust per la lectura en l’infant, cal sumar complicitats entre l’escola i l’entorn familiar; per aquest motiu, vam considerar que l’escola podia contribuir a amplificar la campanya; per exemple, demanant als mestres que informessin de la campanya els infants i les famílies o els fessin arribar llistes de recomanacions de possibles llibres per a comprar”.

En conjunt, s’han venut un total de 7.091 títols de 424 editorials (enfront dels 5.923 títols de 400 editorials venuts en l’edició del 2022). A més, la principal llengua triada pels infants ha estat el català, amb unes vendes que representen un 73% dels llibres adquirits. La xifra, a més, se situa per damunt del percentatge mitjà de vendes anuals de llibres infantils i juvenils en català, que està a l’entorn del 66%.

L’any 2023 també s’ha incrementat el nombre de llibreries participants a la campanya, de les 462 del 2022 a les 504 d’enguany. Pel que fa a la tipologia de llibreries amb major índex de bescanvis del val, enguany les llibreries independents han acumulat més vendes (59,80%) que les cadenes (40,20%).