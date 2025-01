Ordino i la Massana presenten el cicle de cine de muntanya i viatges d’enguany

Alèxia Verdaguer i Mònica Armengol durant la presentació del cicle (Comú d’Ordino)

Les parròquies d’Ordino i la Massana presenten, un any més, el Cicle de Cinema de Muntanya i Viatges, un esdeveniment que s’ha consolidat com una cita ineludible per als amants de l’aventura, els viatges i la natura. Aquesta edició, que es durà a terme del 29 de gener al 26 de febrer de 2025, ofereix una proposta rica i variada que inclou conferències, projeccions i col·loquis, amb l’objectiu de connectar el públic amb històries de superació i descobriment personal.

En total, s’han programat set sessions: quatre al Teatre de les Fontetes de la Massana i tres al Centre de Congressos d’Ordino. Cada sessió és una invitació a explorar paisatges llunyans i experiències transformadores, des de les aventures d’una família que recorre el Bàltic en bicicleta fins a les aventures d’Alberto Ayora al Filo de lo Imposible.

El programa inclou propostes tan variades com la projecció “Gran Atles 1974”, que narra una expedició històrica al Marroc, o la xerrada “Curses de llarga distància en bicicleta de carretera”. La història personal i colpidora de Nika Ballús a “Lapland Explorer” i de Genoveva Seydoux a “Inextremis, una aventura vertical al límit” o la fascinació pel Japó de Xavier Moret a “Japó: entre la tradició i la modernitat”.

En l’acte de presentació del cicle, la consellera de Cultura d’Ordino, Mònica Armengol, ha destacat que l’objectiu és «crear un espai de reflexió on no només volem entretenir, sinó també inspirar tothom a afrontar els seus propis reptes i descobrir noves maneres de connectar amb la natura i amb un mateix».

Per la seva banda, la consellera de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana de la Massana, Alèxia Verdaguer, ha posat l’accent en la col·laboració entre ambdues parròquies i ha incidit en el fet que malgrat que “les sessions a Ordino sempre han tingut un component més esportiu i de superació dins l’entorn de la muntanya i les de la Massana estan més relacionades amb els viatges, és evident que en les últimes edicions aquests paràmetres es van esvaint i el cicle s’està transformant en una experiència completa i complementària on tothom i pot trobar aquella presentació que més li interessi”.

La col·laboració entre els comuns d’Ordino i la Massana ha estat clau per a consolidar aquesta iniciativa cultural, que atrau tant residents com visitants. El cicle també compta amb el suport de Kailash Home Foundation.