Judith Pallarés inaugura dimecres El Teler Daurat de 2025

Judith Pallarès (arxiu / ACCIÓ)

Judith Pallarés, politòloga, gestora pública, emprenedora i actual secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), serà l’encarregada d’obrir l’espai de ‘El Teler Daurat’ d’aquest any 2025. Pallarés participarà en aquesta nova edició conduïda per Jessica Rivera, CEO i Co-Fundadora d’AUMENTIUM, on s’abordaran temes com la seva passió per la política, els aprenentatges clau de la seva trajectòria professional, els desafiaments de crear un partit polític i la seva transició al món de l’emprenedoria.

Com en ocasions anteriors, el públic assistent podrà fer les seves pròpies preguntes a la convidada, donant dinamisme a l’entrevista i enriquint l’experiència de tots els presents. La cita serà el pròxim dimecres, 15 de gener, a les 19:00 hores, a l’Hotel Roc Blanc d’Escaldes-Engordany.

El Teler Daurat és un “espai d’entrevistes dinàmic, obert i altament participatiu que forma part de la iniciativa social d’AUMENTIUM” i que se centra en dinamitzar l’ecosistema emprenedor d’Andorra a través de donar a conèixer les històries d’emprenedors i emprenedores per a fomentar el coneixement sobre el món dels negocis, així com explorar com es contribueix a l’ecosistema emprenedor des de diverses perspectives, inclosa la institucional.





Informació i reserves, AQUÍ!