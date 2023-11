Ordino Arcalís, primera estació oberta al Pirineu

Imatge de l’estació d’esquí captada aquestes darreres hores (Ordino Arcalís)

Ordino Arcalís ha donat avui divendres el tret de sortida a la temporada 2023-2024. Les nevades de dimarts i dimecres han deixat gruixos de fins a 40 centímetres de neu a les parts altes de l’estació i els equips tècnics han dut a terme un intens treball per a poder habilitar l’àrea esquiable de La Coma una setmana abans de la data prevista per a l’inici oficial de la temporada.

Així, s’ha posat en funcionament el telecadira de sis places desembragable de La Coma, el Telecabina de Tristaina i el teleesquí Orris, que donen accés a sis quilòmetres de pistes. Cal remarcar que els primers esquiadors han pogut estrenar la temporada de manera gratuïta.

La intenció és ampliar progressivament en els pròxims dies el nombre d’instal·lacions i pistes obertes. En aquest sentit, la previsió meteorològica indica que les temperatures seran propícies per a la producció de neu de cultiu, i per tant es podria anar ampliant l’àrea esquiable.

Durant aquests primers dies d’obertura, el forfet de dia per a Ordino Arcalís tindrà un preu reduït de 30 euros, i es podrà adquirir únicament a les taquilles de L’Hortell. Aquells que ja disposin de qualsevol dels Forfets de Temporada de Grandvalira Resorts (Andorra Pass, Nord Pass, Mountain Pass o Forfet Extraescolar) podran encetar la temporada a partir de demà dissabte. Cal tenir en compte, però, que l’aforament a Ordino Arcalís estarà limitat aquests primers dies a 1.500 persones.

D’altra banda, l’estació també obrirà el Restaurant La Coma, el Fast Food La Coma i la cafeteria de L’Hortell, així com la botiga de lloguer de material.

Amb l’avançament de l’inici de la temporada, Ordino Arcalís s’ha convertit en la primera estació dels Pirineus en obrir aquest hivern. Per la seva part, tant Grandvalira com Pal Arinsal mantenen la previsió d’arrencar la temporada el pròxim divendres 1 de desembre. Grandvalira Resorts recomana seguir l’evolució de l’estat de pistes a les seves webs i xarxes socials, on s’anirà actualitzant la informació durant els propers dies.