Espot: “La competitivitat de les empreses andorranes s’ampliarà amb l’Acord d’associació”

El cap de Govern intervenint al 21è Fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat durant la clausura del 21è Fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana que l’Acord d’associació amb la Unió Europea permetrà ampliar la competitivitat de les empreses andorranes, que podran operar dins d’un mercat interior de 500 milions de persones. Durant la seva intervenció, el cap de Govern ha fet un exhaustiu repàs de l’estat de la situació de la fase final de negociació d’un acord, les principals línies polítiques del qual haurien de quedar tancades en les properes setmanes.

Davant de l’empresariat present a l’acte, Espot ha demanat una major implicació per a millorar la situació de l’habitatge de lloguer, i “crear una confiança mútua que ens permeti impulsar més projectes vinculats a la gestió conjunta pública i privada per a fer front a aquest repte que té unes implicacions econòmiques i socials més que evidents.”

El cap de Govern també ha demanat un esforç, tant als sectors empresarials com als sindicats, per a teixir més consensos i acompanyar el Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. En aquest sentit, ha apel·lat a la necessitat “de ser capaços d’arribar a un acord transversal que ens permeti fixar l’increment salarial a partir de l’1 de gener del 2024 com un exercici de responsabilitat, com una inversió que al cap i a la fi té un impacte social.” El Govern, ha dit Espot, no és partidari d’intervenir a l’economia i decidir els increments dels salaris, però, a manca de convenis col·lectius i si no s’arriba a una entesa entre patronals i sindicats, es veurà abocat a prendre mesures per a garantir el poder adquisitiu de la ciutadania.

Xavier Espot ha respost a algunes de les demandes del president de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), com la d’impulsar una agència tributària única. El cap de Govern, que ha aprofitat el fòrum per a reivindicar un cop més la voluntat de no incrementar la pressió fiscal, és partidari de la seva creació. Sobre l’eficiència de l’administració, Espot ha explicat que el pressupost del 2024 compta amb una partida de 17 milions d’euros per a programes de digitalització, tant per a l’administració com per a donar suport a petites i mitjanes empreses.

En relació a la demanda de mantenir el pes de l’Estat en el Producte Interior Brut, el cap de Govern ha exposat la importància de la inversió pública per a estimular el creixement del sector privat, una despesa pública que serveix per a garantir l’Estat del benestar. El 70% del pressupost 2024, ha afegit, es destinarà a reforçar els pilars de l’Estat del benestar amb inversions directes en habitatge, salut, educació, ajuts a la ciutadania o en les infraestructures per al desenvolupament d’Andorra. I són inversions realitzades, ha recordat, amb una pressió fiscal que està molt per sota de la resta de països d’Europa (Andorra 26,7%, Espanya 38%, França 47,7%), fet que demostra que els recursos públics s’utilitzen de manera eficient i són

fonamentals per al creixement econòmic del país.

El 21è Fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), que ha girat entorn de “Les inversions d’impacte, una opció per a les empreses familiars”, ha estat inaugurat per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge. Conxita Marsol ha destacat el paper crucial de les empreses familiars per a l’economia i ha enumerat diverses accions per a millorar-ne la competitivitat, com la propera revisió de la Llei d’inversió estrangera i la implantació prèvia d’un impost a la inversió estrangera immobiliària.

La ministra ha indicat que l’economia ha sortit reforçada de la pandèmia, amb bons indicadors que ho avalen, si bé ha posat l’accent en la necessitat de pal·liar el dèficit d’habitatge i de poder adquisitiu. En la mateixa línia que el cap de Govern, Marsol ha reivindicat la necessitat d’una col·laboració estreta entre el sector públic i el privat per a contribuir a incrementar el mercat d’habitatges de lloguer, i en el diàleg entre patronal i sindicats per a arribar a una entesa per a la revisió salarial de l’any vinent.

El Fòrum de l’EFA ha comptat amb un homenatge emotiu a l’excap de Govern, Antoni Martí, que va morir el 6 de novembre.