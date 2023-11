El CFLV ofereix un programa de formació per a iniciar els professionals en les tecnologies digitals

Cartell anunciant el programa de formació al CFLV per a iniciar els professionals en les tecnologies digitals (Govern d’Andorra)

Les tecnologies digitals cada cop són més freqüents en el dia a dia del món empresarial. Per aquest motiu, el ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ofereix a partir del 4 de desembre, al Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV) i de manera gratuïta, el ‘Programa de formació professionalitzadora d’iniciació a les tecnologies digitals: Cloud, Big Data, Intel·ligència artificial, Ciberseguretat, Database, Networking, Python i JavaScript’.

Aquest programa està format per quinze cursos repartits en cinc itineraris formatius: tecnologies de Microsoft, xarxes d’ordinadors, programació, ciberseguretat, i anglès en entorns de tecnologies de la informació. La formació s’ofereix en modalitat d’autoestudi – en línia –, amb sessions presencials de tutoria mensuals. No obstant això, els alumnes també poden utilitzar les aules d’informàtica del CFLV per a seguir els continguts i exercicis. La durada de la formació és d’un any natural i, en acabar cada curs, l’estudiant pot validar les habilitats adquirides mitjançant la superació de l’examen de certificació oficial.

Al programa hi poden accedir els estudiants que vulguin començar o hagin començat carreres en tecnologia; els professionals que es vulguin introduir en habilitats tècniques requerides pel mercat; i els perfils de negoci amb la inquietud de conèixer i entendre conceptes tècnics clau per a col·laborar amb equips tècnics. A més, cal acreditar la residència al país i ser major de 18 anys, així com tenir coneixements de català i castellà suficients per a poder participar activament als cursos, tutories i realitzar els exàmens de certificació. Per als cursos amb continguts en anglès, és necessari, també, disposar d’un nivell de llengua anglesa suficient.

El Centre de Formació al Llarg de la Vida ha previst la realització una reunió informativa, prèvia a la preinscripció, el dilluns 27 de novembre, a les 19 hores. Per a assistir-hi cal confirmar l’assistència al correu electrònic: cflv@educand.ad. Les preinscripcions romandran obertes del 28 de novembre al 4 de desembre del 2023 al web: http://www.cflv.ad/. Les inscripcions definitives es faran en funció de l’ordre d’arribada de les preinscripcions i després de superar l’entrevista de motivació que es durà a terme al CFLV.

Les persones interessades a efectuar aquests cursos poden obtenir més informació adreçant-se al Centre de Formació al Llarg de la Vida, trucant al telèfon +376 741 465, enviant un WhatsApp al +376 605 375 o bé, a través del correu electrònic: cflv@educand.ad.