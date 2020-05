Ordino-Arcalís fa un balanç correcte de la temporada amb més de 160.000 dies d’esquí venuts

L’estació d’Ordino Arcalís fa balanç d’una temporada amb 119 dies d’obertura, que va cloure el 13 de març a causa de la pandèmia de la COVID-19. Una temporada que es va iniciar el 16 de novembre, la més precoç dels darrers anys, que havia d’allargar-se fins al 3 de maig, i que hauria sumat 170 dies d’esquí (finalment van ser 51 dies menys).

Les dades fins al 14 de març, data en què es va produir el tancament anticipat provocat per la COVID-19, indiquen que les xifres eren positives tant pel que a fa a nombre d’esquiadors, com en relació a la facturació. Així, s’han assolit 161.522 dies d’esquí, el que representa un lleuger augment respecte a l’any anterior amb les mateixes dates, si bé l’any passat es va a arribar a prop de 200.000 dies d’esquí, en 151 jornades.

L’hivern 2019-2020 a l’estació ordinenca ha estat escàs quant a precipitacions de neu pel que acostuma, però en canvi, les temperatures suaus i els dies assolellats han fet gaudir els esquiadors de jornades d’esquí llargues. Aquesta bonança meteorològica ha garantit el bon manteniment dels accessos oberts, i que només es produís un dia de tancament. Les nevades han estat escasses, però en moments estratègics de la temporada han assegurat l’obertura del 100% del domini, oferint les millors condicions en els períodes de major afluència.

No obstant això, els indicadors s’han mantingut en una tendència positiva, sent els més sòlids els relatius a la venda de forfets, serveis d’escola i despesa en restauració. D’aquesta manera, Ordino Arcalís ha tancat la temporada d’hivern amb unes xifres lleugerament superiors a les registrades en la temporada 2018-2019, si es compara en percentatges fins a la mateixa data. Això demostra un bon comportament dels mercats, amb una forta fidelització pel que fa als esquiadors de proximitat (Catalunya i Sud de França) i al públic intern, que ha crescut aquesta temporada, i que representen el 76% dels visitants. La resta de visitants provenen de l’estat espanyol i Portugal (18%), Regne Unit, Irlanda, Rússia i Ucraïna (3%) i d’altres llocs (3%).

Les xifres definitives confirmen aquesta tendència de creixement sostingut i estable, amb una mitjana de 1.350 esquiadors per dia d’instal·lació oberta, confirmant que la temporada ha estat una de les millors dels últims anys, en referència a afluència i facturació. Aquest creixement està justificat per la projecció i promoció comercial conjunta amb Grandvalira Resorts, i per les inversions fetes en els últims anys. Enguany s’ha obert una nova pista, el Clot, a la zona de la Coma. Paral·lelament al creixement de l’ocupació també ha crescut l’activitat a l’Escola d’esquí i d’snowboard d’Ordino Arcalís, així com els ingressos en restauració.

Gràcies a les precipitacions de neu caigudes des de finals d’octubre i al treball intens dels equips d’explotació, Ordino Arcalís va obrir el 16 de novembre, i va encarar el Pont de la Puríssima amb bones condicions. Des de l’inici del període festiu de Nadal fins al tancament causat pel coronavirus el passat 14 de març, l’estació va mantenir-se a ple rendiment amb el domini esquiable operatiu amb un percentatge d’entre el 85% i el 100% de pistes obertes. La temporada ha estat marcada per les jornades anticiclòniques seguides, amb poques nevades i molt concentrades, que han anat consolidant el gruix de neu fins a sumar 464 cm acumulats, sent la més generosa la registrada a finals de gener: la tempesta Glòria. No obstant això, les nevades intermitents durant els mesos d’hivern han estat suficients per garantir la bona qualitat i quantitat de la neu. D’aquesta manera, un any més, el sol i les temperatures agradables han estat unes aliades per a l’estació.