Ordino aprova la suspensió temporal de noves llicències de parcel·lació urbanística

Consell de Comú, aquest divendres, a Ordino (Comú d’Ordino)

En la sessió de Consell de Comú d’aquest migdia, la majoria ha aprovat la suspensió temporal de noves llicències, amb motiu de l’inici del procediment d’estudi i redacció de la revisió excepcional del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia d’Ordino. Una mesura, segons ha explicat el cònsol major Josep Àngel Mortés, que s’argumenta en fets com la declaració de la vall com a Reserva de la Biosfera, un creixement urbanístic desmesurat i els estudis encarregats per a conèixer el sostre de creixement demogràfic i ambiental de la parròquia, a més de la prospecció sobre els recursos hídrics.

L’aprovació ha comptat amb l’abstenció de la consellera, Bàrbara Pàmies, que ha expressat estar d’acord amb el fons, però no amb la forma pels tempos que s’han seguit. El cònsol ha argumentat que “en tot moment s’ha obrat en conseqüència un cop obtingudes les conclusions dels estudis”. Mortés ha recordat que “Ordino ha estat la primera parròquia en fer aquesta revisió excepcional del POUP com a resposta al creixement actual”. El decret ha estat definit pel mandatari com una ‘obligació’ per a protegir una parròquia verda que és Reserva de la biosfera i defensa l’Agenda 2030 i el compliment dels ODS.

La suspensió no superarà els set mesos i en cap cas quedaran afectats els edificis dels equipaments i dotacions d’iniciativa pública o privada, ni les llicències d’edificació que s’han d’atorgar als terrenys que disposin almenys d’accés rodat, dels serveis d’aigua potable, evacuació d’aigües residuals o un sistema homologat de depuració i subministrament d’energia elèctrica segons la normativa vigent amb anterioritat a la LGOTU.