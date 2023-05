El promotor del pla parcial d’Arinsal comunica al Comú que presentarà un nou projecte

Zona d’afectació del pla parcial, a Arinsal (Comú de la Massana)

Tot i que el termini per a esmenar el pla parcial de la unitat de sòl urbanitzable E-014 d’Arinsal, a la parròquia de la Massana, finalitzava aquesta setmana, el promotor ha informat al comú que ha decidit no introduir cap modificació al pla parcial presentat. Segons sembla, la seva voluntat és iniciar un nou projecte, del qual no n’ha avançat detalls.

S’ha de recordar que el projecte plantejat en un inici pel promotor va aixecar força rebuig entre la majoria de veïns d’Arinsal, els quals, es van constituir en plataforma i van demanar una revisió en profunditat dels documents presentats al comú en estar en desacord davant la intenció de construir habitatges on hi haguessin pogut residir fins a mil persones.

Els veïns, sota el nom d’Estimem Arinsal, van celebrar reunions informatives i, fins i tot, una recollida de signatures en contra del projecte.