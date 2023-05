Movem Ordino demana al Comú el compromís de deixar per al proper mandat l’aprovació del nou POUP

La consellera de Movem Ordino, Bàrbara Pàmies (PS)

La consellera de Movem Ordino, Bàrbara Pàmies, s’ha abstingut en la votació de la proposta de suspensió temporal de les llicències de parcel·lació i d’urbanització que es votava aquest divendres en un Consell de Comú extraordinari. Ho ha fet tot i estar d’acord en la necessitat de suspendre temporalment les llicències ja que entén, vist el calendari, que es tracta d’una mesura electoralista. Així, ha demanat al Comú el compromís de deixar per al proper mandat l’aprovació del nou Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP).

Segons Pàmies, si s’aprova ara un nou POUP es deixarà de “mans lligades” a qui tingui la responsabilitat de governar la parròquia el proper mandat. Així mateix, ha valorat que, “malgrat l’obligació de fer els estudis de càrrega ve d’ara, s’han tingut quatre anys en què ja es podia haver actuat. A més, ara els temps son molt ajustats per a poder fer un nou POUP, recollint els interessos de tota la parròquia en temes de sostenibilitat i qualitat de vida, i fent tots els estudis necessaris”.

És per tot plegat que ha demanat el compromís de no aprovar ara un nou POUP i que sigui el proper Comú, “en qui la ciutadania de la parròquia dipositi la seva confiança” en les properes eleccions del vinent mes de desembre i que sigui, aquest, qui faci el canvi en una qüestió “tan sensible” com és l’urbanisme. A més, diu Pàmies, “el proper Comú no podrà modificar-lo, veient com per a fer la modificació actual s’han hagut d’al·legar ja mesures excepcionals, i haurà de mantenir-lo durant sis anys”, ha assenyalat la consellera de Movem Ordino.