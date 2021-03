Ordenament Territorial licita els treballs de manteniment de les carreteres d’Andorra

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació per als treballs de manteniment de les juntes de les estructures de les carreteres generals d’Andorra. Concretament els treballs previstos per aquest 2021 actuaran sobre els següents punts: Pont de Plaça Laurèdia, Pont de Tobira, Pont de Prada Casadet, Viaducte Fiter i Rossell, Viaducte de FEDA, Pont Boca Nord Túnel Pont Pla, Pont Boca Oest del Túnel de les Dos Valires i Pont del Prat del Colat.

El concurs públic és de caràcter nacional, amb procediment obert i contractació ordinària. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits de la planta baixa de l’edifici Administratiu del Govern. Els interessats tenen temps fins al 23 d’abril per presentar oferta.

A més, el Govern també ha licitat el concurs per als treballs d’arranjament de diversos trams de cuneta de la CS-280 a Grau Roig, Encamp. L’objectiu del projecte és prevenir els desbordaments ocasionats per avingudes de pluja, on a causa de l’escorrentiu del vessant incrementa puntualment el cabal de la cuneta existent i acaba provocant problemes de desbordament de terres i pedres a la calçada.

L’abast dels treballs inclouen els dos trams següents: construcció de 35 metres lineals de cuneta, del quilomètric 0+722 al 0+757; i la construcció de 126 metres lineals de cuneta de formigó en el tram final de la carretera amb la incorporació d’un tub per tal d’aconseguir més capacitat d’evacuació d’aigües.

