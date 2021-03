El Col·legi d’Advocats demana voluntat política perquè no es mantingui el gran retard de la justícia

Eliminar el gran retard judicial i que no es reprodueixi. Aquesta és la principal demanda del degà del Col·legi d’Advocats . Xavier Sopena creu necessària una taula de la justícia on els actors implicats tractin les disfuncions del sistema.

El col·lapse a la justícia i el retard en la instrucció de les causes persisteix des de fa anys i afecta no només la via penal, sinó la civil i l’administrativa.

Un problema greu que segons el degà del Col·legi d’Advocats cal resoldre definitivament.

Xavier Sopena ha valorat positivament que hi hagi voluntat política per dotar la batllia de més recursos humans i materials, però afirma que s’ha d’estar alerta perquè aquesta situació no augmenti.

També ha parlat de la necessitat d’una taula de la justícia on estiguin els principals sectors implicats.



A més, ha afirmat que hi ha textos legals, com ara els codis de procediment penal i civil, que ajudaran que el sector sigui més àgil, però que s’hauran d’adaptar.