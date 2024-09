Ordenació de Josep-Lluís Serrano, a la Seu, més de 50 anys després

Vista aèria de la Catedral de la Seu d’Urgell (Qucut Producció i Comunicació)

El Bisbat d’Urgell informa que Mons. Josep-Lluis Serrano Pentinat serà ordenat bisbe en una cerimònia a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, el proper 21 de setembre, a les 11 hores. La celebració eucarística serà presidida per l’Arquebisbe Mons. Edgar Peña Parra, Substitut per als Afers Generals de la Secretaria d’Estat, que serà l’ordenand principal i per Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe-Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra i Mons. Sergi Gordo i Rodríguez, Bisbe de Tortosa, i tots els altres Arquebisbes i Bisbes que s’hi faran presents, una trentena, entre ells el Nunci apostòlic a Espanya i Andorra, Mons. Bernardito C. Auza.

A l’ordenació hi assistirà la família propera de Mons. Serrano i nombrosos preveres de la diòcesi d’Urgell i també de la diòcesi de Tortosa i d’altres punts on ell ha servit. També s’espera l’assistència de nombroses autoritats, d’Andorra -encapçalades pel cap de Govern i el síndic general- i de Catalunya.

L’acte és obert al públic en general: la Catedral acollirà centenars de persones en aquest esdeveniment. Aquesta serà la primera ordenació episcopal que el temple acull des del dia 31 de gener de 1971, quan va ser ordenat bisbe Mons. Joan Martí i Alanis, fa més de 50 anys.