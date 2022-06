L’Insomni d’Estiu 2022 ofereix 27 propostes d’oci alternatiu als joves de la Seu i comarca

L’Insomni d’Estiu 2022, programa d’oci alternatiu per a joves de la Seu d’Urgell i de la comarca, s’ha presentat aquest dilluns a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell a càrrec de l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, el vicealcalde, Jordi Fàbrega, i el regidor de Joventut, Joan Llobera. En la presentació s’ha anunciat que, enguany, comença aquest dijous 23 de juny i s’allargarà fins el 28 d’agost.

El regidor de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Joan Llobera, ha manifestat que “un any més, comptem amb el suport i l’ajuda de molts joves del territori que han col·laborat a organitzar totes les activitats que presenta l’Insomni 2022”. Llobera ha volgut destacar que “després de dos anys de no poder-se organitzar a causa de la pandèmia, tornem amb l’activitat de piscina nocturna, una de les més esperades pels joves, que en farem dues sessions: el 30 de juny i el 4 d’agost”.

El regidor de Joventut també ha explicat que algunes de les activitats estan organitzades juntament amb les Àrees de Festes i tradicions i d’Esports de l’Ajuntament de la Seu. “És important poder treballar amb d’altres àrees per tal de sumar esforços, idees i recursos. Creiem que cada cop més aconseguim que el programa Insomni sigui dels joves i pels joves”.

Sessió d’spinning aquest dijous 23 de juny

Enguany, Insomni presenta un total de 27 activitats que s’iniciaran aquest dijous 23 de juny, a dos quarts de set de la tarda, amb una màster class d’spinning, a càrrec d’Urban Sport La Seu, que tindrà lloc a la plaça de Les Monges. Per participar-hi cal inscriure’s al mateix Urban Sport. Aquesta activitat té un cost de 5€ per persona.

En total, els i les joves a la Seu i comarca podran gaudir d’un total de 27 activitats programades: música, piscina nocturna, teatre, art, esports, natura, cinema, joc, entre d’altres propostes lúdiques.

Com a novetat d’aquest Insomni d’Estiu 2022 destaca l’activitat que tindrà lloc el dissabte 9 de juliol coorganitzada per ALLAU i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell: Juguem!, la 1a Nit de Jocs amb ALLAU, 12 hores seguides de joc, des de les vuit del vespre fins a les vuit del matí.

Una altra proposta novedosa d’enguany són les dues activitats que tindran lloc al Parc del Segre: el dijous 14 de juliol amb Cinema a la fresca des de l’aigua, on es podrà veure la pel·lícula Piranhas 3DD, des de les barques de ràfting (aquesta activitat s’ha organitzat conjuntament per l’Oficina Jove, el Servei Municipal d’Esports i el Parc Olímpic del Segre); i el dijous 11 d’agost amb Diversió a l’aigua amb la teva colla, competicions i activitats des de l’aigua (proposta coorganitzada per l’Oficina Jove, el Club Cadí Canoe Kayak i el Parc Olímpic del Segre).

A més a més de tots aquestes novetats, Insomni d’Estiu 2022 proposa un espectacle de poesia i dansa-teatre, l’obra de teatre ‘Romonia i Juliet’, sessió d’entrenament personal, caminades guiades sota la llum de la lluna i amb pluja d’estels, sessió de Hatha ioga, mostra d’art, espectacle de teles acrobàtiques, cinema a la fresa, concert ‘Urbanit’, espectacle de màgia, cursa d’orientació, escape room City passat per aigua i una gimcana ‘guarra guarra’.

Val a dir que totes les activitats són obertes a tothom, i gratuïtes, excepte la sessió d’spinning i l’obra de teatre. Les activitats que cal inscripció s’ha de formalitzar des de: https://agenda.laseu.cat/insomni