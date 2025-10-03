“On Falling”, de Laura Carreira

Ha arribat als cinemes un dels premis ex-aequo a la millor direcció de la passada edició del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, la colpidora ‘On Falling’, de la cineasta portuguesa Laura Carreira. Un guardó que va compartir amb el realitzador espanyol debutant Pedro Martín Calero pel seu ensopit i pretensiós film de terror ‘El llanto’. Després dels curtmetratges ‘Red Hill’ (2018) i ‘The Shift’ (2020) Laura Carreira debutava en el llargmetratge amb aquesta producció portuguesa-britànica sobre el sentiment d’estrangeria d’una persona migrada a la ciutat escocesa d’Edimburg.
Una proposta que ofereix una punyent i dura radiografia de l’alienació, la soledat i el desarrelament a través dels ulls d’una treballadora portuguesa, Aurora (Joana Santos), en un gegantí centre de repartiment de productes per compra en línia, un lloc de feina deshumanitzador. Una oportuna i commovedora reflexió sobre salut mental i treball precari en el sistema econòmic actual que passa factura als treballadors amb un elevat cost personal. A part de la protagonista principal, el film compta amb altres actors que interpreten companys immigrants de diferents nacionalitats al centre de treball o companys de pis d’Aurora com Inés Vaz, Piotr Sikora, Neil Leiper o Jake McGarry.