Taques en la pell: per què apareixen, com prevenir-les i quins tractaments funcionen

Les taques en la pell —especialment en el rostre— s’han convertit en una de les principals preocupacions estètiques per a moltes dones, fins i tot per sobre de les arrugues o les línies d’expressió. I no és casualitat: un terç de les dones d’entre 30 i 60 anys conviu amb alguna mena d’hiperpigmentació, sent el sol el gran responsable.
La cerca d’una pell uniforme, lluminosa i sense maquillatge no deixa de créixer, i els tractaments despigmentants són avui un dels més sol·licitats en les consultes de medicina estètica. Parlem amb la doctora Iratxe Díaz, metge estètica a Bilbao, per a conèixer a fons què hi ha darrere d’aquestes taques, com poden tractar-se i quins ingredients cosmètics ens ajuden a prevenir-les.
La taca no és només estètica: influeix en com es veu la teva pell
“La falta d’uniformitat en el to de la pell fa que qualsevol altre tractament no llueixi igual, perquè la pell es veu bruta i amb falta de lluminositat”, assenyala la doctora Díaz. És per això que cada vegada més persones acudeixen a consulta a la recerca de solucions eficaces i naturals, que els permetin reduir el maquillatge i mostrar una pell saludable sense filtres.
Per què apareixen les taques en la pell?
La causa de les taques no és única, sinó una suma de factors. “L’etiologia de les taques és multifactorial. Encara que, la genètica i l’exposició solar prolongada i mantinguda al llarg dels anys són les principals causes d’una pell tacada”, explica l’experta. L’edat també juga un paper important, igual que unes certes condicions hormonals, com veurem més endavant.
Per què tornen a sortir amb el sol?
L’estiu és el moment en què moltes taques en la pell reapareixen… o s’intensifiquen. Però, no totes actuen igual. “Cal diferenciar entre les taques que són lentigens i el que és el melasma”, aclareix la doctora.
Els lentigens solars —també coneguts com a taques solars— no solen enfosquir-se més a l’estiu. En canvi, el melasma, una pigmentació associada a factors hormonals, sí que ho fa: “És com si s’encengués”, afegeix. Per això, el melasma requereix una estratègia de prevenció encara més estricta enfront del sol.
Cosmètica eficaç contra les taques en la pell: els tres pilars clau
Si busques resultats visibles, no n’hi ha prou amb aplicar una crema qualsevol. “El més efectiu és la tríada fotoprotector + antioxidants + renovadors cel·lulars”, afirma Díaz. Aquesta combinació no només protegeix davant dels raigs UV i els radicals lliures, sinó que també promou la renovació de la pell i ajuda a corregir el to desigual.
Entre els ingredients que recomana l’experta trobem:
– Exfoliants com els AHA o el retinol, que renoven la pell.
– Antioxidants i calmants com la vitamina C, l’astaxantina, l’àcid ferúlic o la floretina.
– Despigmentants com l’àcid kójic, que ajuden a unificar el to.
Aquests principis actius no només milloren l’aparença de la pell, sinó que actuen en l’arrel del problema, retornant lluminositat i homogeneïtat al rostre.
Quines taques poden tractar-se (i com)?
Abans de parlar d’“eliminar” taques, convé ser realistes. “Mai hem de parlar d’eliminació de taques, sinó de ‘controlar’”, adverteix la doctora Iratxe Díaz.
Els lentigens solars, de petita grandària i causats per l’exposició al sol, responen bé a tractaments com la crioteràpia o diferents tipus de làser. “Ens encanta combinar el làser Q Switched amb la llum premuda intensa (IPL) per a tractar aquestes taques”, afirma. En aquests casos, els resultats són ràpids i visibles.
En canvi, el melasma, més profund i d’origen hormonal, es tracta habitualment amb cosmètica despigmentant, i només en casos molt concrets es recorre al làser. En tots dos casos, subratlla la importància de prevenir, especialment amb fórmules enriquides en vitamina C.
El poder de la vitamina C estabilitzada en cabina
Un dels tractaments professionals més eficaços per a prevenir i corregir taques és el protocol Dr. Murad Vitamina C for Hydrafacial, que s’aplica en cabina. Aquesta fórmula destaca per incorporar una vitamina C estabilitzada amb or. Com explica el Dr. Mureu, “la major part de la vitamina C perd potència o és difícil d’absorbir per a la pell. El complex Vita-C estabilitzat amb or és altament estable, biodisponible i preserva la seva eficàcia per a obtenir resultats potents en tot moment”.
Gràcies a la seva alta tolerància, és apta per a tota mena i to de pell, i aporta una lluminositat immediata sense risc d’oxidació.
Els seus resultats són “immediats. Accelera la renovació de la superfície de la pell. Prevé la formació de taques, minimitza l’aparença de taques fosques i hiperpigmentacions, il·lumina i suavitza la textura cutània”, detalla Vanessa Villaitodo. Si desitges un efecte flaix immediat sol serà necessària una sessió, però si es necessités un tractament de xoc, seran precises tres.
Una pell més lluminosa, un to més uniforme
Les taques no són fàcils de tractar, però tampoc impossibles. La clau està a conèixer el seu origen, actuar amb constància i usar cosmètica eficaç recolzada per evidència. I si es combinen amb tractaments professionals, els resultats poden ser espectaculars.
Perquè quan la pell està uniforme, lluminosa i cuidada, ni tan sols necessites maquillatge. Només ganes de mostrar-la tal qual és.
