Òmnium Cultural Alt Urgell promou la campanya ‘Viu la Flama des del balcó’

Ja és tot a punt perquè la Flama del Canigó il·lumini una vegada més la nit de Sant Joan, si bé aquest any la iniciativa s’adaptarà al context actual provocat per la pandèmia de la COVID-19. Òmnium Cultural Alt Urgell ha assegurat que la proposta, sota el lema “Enguany, encenc la flama per tu”, respectarà en tot moment les mesures de seguretat exigides per evitar la propagació del coronavirus.

Alhora, l’entitat promou dimarts vinent, 23 de juny, la campanya “Viu la Flama des del balcó“, en què convida la ciutadania a encendre a les 10 de la nit una espelma als balcons, “per retre homenatge a totes les víctimes i afectats pel coronavirus, als serveis essencials, així com als presos i exiliats”. L’homenatge també es fa extensiu a les persones que treballen per mantenir vives les tradicions, com l’arribada de la Flama del Canigó a totes les poblacions catalanes, “fins i tot en els moments més difícils”.

Els ciutadans que se sumin a la proposta podran compartir les seves fotografies a través de les xarxes socials amb l’etiqueta #flamacanigó20.

Festa popular

La Flama del Canigó és la festa d’encesa dels Focs de Sant Joan, símbol d’identitat de Catalunya. Es tracta d’una celebració popular arrelada al llarg dels Països Catalans que té l’element del foc com a símbol preeminent. La matinada del 22 al 23 de juny la Flama del Canigó es renova al cim d’aquesta muntanya del Pirineu català i centenars de voluntaris i equips de foc la distribueixen arreu del país seguint diverses rutes per tal d’encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Així comença, any rere any, la celebració d’una festa ancestral vinculada al solstici d’estiu que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana.

Distribució de la flama

El foc que agermana els Països Catalans la nit de Sant Joan es regenerarà, com cada any, al cim del Canigó la matinada del 22 al 23 de juny. Enguany, però, només hi podran pujar 3 excursionistes autoritzats per tal de complir les mesures de seguretat. Són tres persones del Casal del Conflent, que pujaran la flama que haurà recollit prèviament el Cercle de Joves de Perpinyà del Castellet. Amb l’ajuda dels Agents Rurals, la flama regenerada es distribuirà des de Coll d’Ares i arribarà a més de 3.000 punts d’arreu dels Països Catalans la nit de Sant Joan, també a Andorra, gràcies als equips de foc. El dia 23 de juny, al punt del migdia, la Flama del Canigó serà rebuda al Parlament de Catalunya, en un acte a porta tancada.