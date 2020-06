Efecte crida molt discret en el primer dia de la reobertura de la frontera amb Espanya

L ‘obertura de la frontera per part d’Espanya no ha generat, almenys aquest primer dia, l’efecte crida que sí que va tenir la de França l’1 de juny. L’ entrada de visitants ha estat modesta i la tranquil·litat ha regnat a la frontera del riu Runer tant per entrar com per sortir.

Les imatges de cues de vehicles francesos al Pas de la Casa l’1 de juny, quan es va obrir la frontera amb Andorra, contrasta amb la d’aquest diumenge al matí a la frontera del riu Runer. Espanya, que des del 12 de juny ja permetia l’entrada d’andorrans, ha aixecat aquesta mitjanit les restriccions per sortir d’aquell país. Només manté tancada la frontera amb Portugual.

En la poca afluència de visitants d’aquest diumenge hi pot haver influït el ball de dates per part de les autoritats espanyoles que sempre havien dit que no obririen fronteres fins a l’1 de juliol i finalment van canviar de parer i van avançar la reobertura al 21 de juny, coincidint amb el final de l’estat d’alarma. Amb tot, alguns dels primers visitants provinents d’Espanya feia temps que esperaven el moment per escapar-se a comprar i a passar el dia. Alguns han vingut expressament.

La normalitat ha estat absoluta des de primera hora a la frontera del riu Runer. Aquests últims dies s’havien format cues importants per sortir per part dels andorrans, atès que la policia espanyola aturava tots els cotxes. A partir d’aquest diumenge això ja també ha canviat i, per tant, tampoc s’han registrat problemes per sortir. En els pròxims dies, a mesura que augmenti l’afluència de visitants espanyols, es podrà començar a avaluar l’eficàcia del nou tram del vial de Sant Julià de Lòria per reduir les habituals retencions en aquesta parròquia.