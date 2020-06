S’ inicien els serveis del Bus del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat torna a oferir el servei de bus que arriba fins al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Concretament, dilluns 22 de juny s’inicia la línia que uneix el Pla de l’Ermita – Taüll – Vielha – Esterri d’Àneu – Espot i Espot – Sort – La Pobla de Segur. En canvi, el bus que fa el recorregut de La Pobla de Segur – Senterada – Torre de Capdella – Pantà Telefèric, començarà a funcionar l’1 de juliol. Totes dues línies estaran actives fins al 30 de setembre.

Aquests serveis formen part del projecte Interreg Europe Last Mile, que promou la implementació de sistemes de transport sostenibles per accedir a àrees rurals d’interès turístic i que està format pel Departament de Territori i Sostenibilitat i sis socis més: l’Agència Mediambiental d’Àustria, l’Administració Regional del Tirol Oriental (Àustria), l’Agència pel suport del desenvolupament regional de Kosice (Eslovàquia), el Club Desenvolupament Sostenible de la Societat Civil (Bulgària), el Parc Natural Upper Sûre (Luxemburg) i el Voivodat de Pomerània Occidental (Polònia).

En el cas del Bus de la Vall Fosca els horaris s’han coordinat amb les arribades i sortides del tren, així com també amb el Telefèric. Hi haurà dos viatges, un que sortirà al matí per agafar el telefèric de les 11 hores, i un segon, a la tarda, per recollir els viatgers del matí o altres que vinguin de fer una travessa des d’un altre punt del Parc. Hi ha diferents horaris: diari, de dilluns a dijous, divendres i caps de setmana i festius. (Podeu consultar els horaris en el document adjunt).

Mobilitat sostenible

El projecte Last Mile pertany al programa Interreg Europe i està finançat per fons Feder. L’objectiu principal del Last Mile, centrat en la mobilitat sostenible, és aconseguir solucions innovadores i flexibles que permetin als visitants de zones rurals turístiques fer el darrer tram del recorregut de manera sostenible.

En el cas de Catalunya, el projecte s’ha centrat en la zona de l’Alt Pirineu i Aran. El Departament de Territori i Sostenibilitat, conjuntament amb el grup de treball del projecte Last Mile a Catalunya, on el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i l’Ajuntament de la Torre de Capdella han estat presents des del començament.