Avui s’ha disputat la segona jornada de la Copa d’Europa d’skicross de Reiteralm (Àustria), amb Marc Oliveras en la batalla. L’andorrà ha sumat avui altres 2 punts de la competició europea. Ahir, dijous, en va sumar també 2 punts.

Oliveras ha estat avui 29è a una cursa en què ha arribat a vuitens de final. En la carrera, l’andorrà ha finalitzat quart i no ha pogut accedir als quarts de final. Amb tot, la 29a plaça el deixa dins dels punts i en suma 2.

El mateix va ocórrer el dia anterior, ahir dijous, quan en setzens de final va superar la ronda en segona posició. En vuitens de final, però, va acabar quart i no va accedir als quarts de final. Finalment, la seva posició va ser la 29a i també va sumar dos punts. En la general de la Copa d’Europa, Oliveras en té 29 punts i ocupa la 59a posició.

Marc Oliveras, esquiador: “Esperava una mica millor, però és cert que vinc d’una forta caiguda a Alemanya i que encara tinc adolorit el turmell. Aquestes Copes d’Europa estan tenint molt de nivell. Avui en vuitens de final estava lluitant pel segon lloc, i en l’últim gir ens hem tocat i me n’he anat a terra.

Courrieu, 27è al supergegant FIS de Sella Nevea

Avui s’ha celebrat a Sella Nevea (Itàlia) l’última jornada de les curses de velocitat masculina. Kevin Courrieu ha estat 27è.

Courrieu ha assolit la 27a posició amb 1.12.62, a 2.71 del vencedor, l’eslovè Martin Cater. Igualment, l’andorrà ha marcat 69.13 punts FIS, millorant lleugerament els actuals 70.39 que té en la 14a llista publicada per la FIS.

Per la seva part, Matías Vargas no ha pogut completar la cursa. La carrera ha estat marcada per el canvi de visibilitat. En ser molt matí, al principi de la jornada era poca en un traçat molt ràpid avui. Així, dels primers 50 dorsals, només han acabat la meitat.