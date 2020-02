Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir el passat dimarts quatre homes d’edats compreses entre els 22 i 33 anys, tots veïns de Barcelona i de nacionalitat espanyola, com a presumptes autors de varis delictes de furt.

Dimarts a la tarda el responsable d’una botiga de Puigcerdà va alertar els mossos per la presència d’un grup de joves que podrien estar relacionats amb un furt de roba que va patir a principis d’any.

Agents de paisà es van adreçar a la botiga on els van facilitar una descripció acurada dels homes i van iniciar la recerca pel centre comercial de la població.

Poc després van veure al carrer Major dos dels sospitosos i van iniciar un seguiment discret per tal de localitzar la resta del grup. Més avall van veure com sortien d’una botiga del mateix carrer els altres dos i continuaven cap al carrer Molins. Un d’ells presentava un bony molt evident sota la jaqueta, com si portés quelcom amagat.

Els agents els van aturar i identificar. En l’escorcoll va resultar que el bony es tractava d’una espècie de faixa que amagava al seu interior 5 jaquetes tipus plumífer, que encara duien el sistema d’alarma i etiquetes de dues botigues, amb un valor total de 910 €. També portaven una bossa folrada d’alumini per evitar la detecció de les alarmes.

Davant els fets els mossos van detenir els 4 homes com a presumptes autors d’un delicte de furt i van ser traslladats a comissaria.

Un cop en seu policial va continuar la investigació per tal de comprovar altres denúncies rebudes per fets similars. En l’escorcoll els agents van localitzar les claus d’un vehicle d’alta gama i van fer recerca pels carrers del voltant de l’eix comercial fins que el van localitzar estacionat a la plaça Santa Maria. Davant un dels detinguts van obrir el vehicle i a l’interior van localitzar 3 jaquetes més, valorades en 630 €, que també van constatar que havien estat furtades.