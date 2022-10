Oliana celebra, aquest dimarts, la Fira de Tots Sants

Oliana celebra aquest dimarts, 1 de novembre, la seva tradicional Fira de Tots Sants, que ja compta amb més de dos-cents anys d’història. La mostra esdevindrà un any més el lloc de trobada de veïns, visitants i persones vinculades a la vila, com també l’última gran activitat de l’any al municipi abans de l’arribada del fred. A més a més, com ja ha passat amb molts altres esdeveniments, aquest serà el primer cop en tres anys que es pot dur a terme amb total normalitat.

L’alcaldessa d’Oliana, Carme Lostao, celebra precisament la possibilitat “de tornar-hi després de dos anys en què la prioritat ha estat no perdre la tradició, però en què no hi ha hagut la fira que tothom volia”, a causa de les restriccions. Per això, el programa presenta un ampli ventall d’activitats, que començaran amb l’obertura de la Mostra Ramadera, tal com ha destacat Lostao en una entrevista a RàdioSeu.

Al matí també hi haurà una exhibició de tir amb arc, campionats de bitlles catalanes, trobada de cotxes clàssics, venda d’antiguitats i estands d’entitats tant d’Oliana com de tot el seu entorn. També hi seran presents el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Turisme Alt Urgell i el Consorci Segre-Rialb, a més de parades d’artesans i de venda ambulant en general. En l’àmbit cultural, hi haurà una trobada de gegants, una batucada a càrrec del grup local Batokatú i una trobada de bèsties de foc.

Els espais i activitats del certamen s’ubiquen principalment al voltant de la plaça de la Reguereta i l’avinguda de Barcelona. D’aquesta manera, es facilita el moviment de gent sense que això interfereixi en l’habitual trànsit de la carretera C-14, que en ponts festius com el d’enguany sol ser força intens. Al voltant hi ha amplis espais d’aparcament per als visitants que hi vulguin fer parada. D’altra banda, la inauguració la presidirà enguany el director territorial del Departament d’Acció Climàtica, Joan de Noguera.

L’any 2017 la Fira de Tots Sants d’Oliana va celebrar la seva edició numero 200. En els seus inicis, com d’altres certàmens semblants, tenia la funció principal de dur a terme la compravenda de bestiar i l’abastiment de roba i aliments per a passar l’hivern, però amb els anys ha anat evolucionant per a esdevenir una mostra de tot allò que ofereix el municipi a nivell econòmic, social, esportiu i cultural.