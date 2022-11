El mite del borinot

Avui parlarem del “mite del borinot” una història per a reflexionar. Conte el mite que: “Segons els experts en aeronàutica, el borinot no pot volar, pel seu pes, forma i la grandària de les seves ales. Però això el borinot no ho sap, i per això, continua volant”. Aquest fet va complicar a la ciència durant tot el segle XX.

La història es va iniciar al voltant del 1934 i no va ser fins 70 anys després que la ciència va poder entendre i demostrar científicament perquè pot volar. A més, es va acabar recorrent a la física de fluids i no a l’aerodinàmica per a esbrinar com succeïa. La reflexió potser aniria relacionada amb no escoltar els altres sobre el que podem o no podem fer.

Fem el que sabem fer i continuem endavant. Tot un professional i expert en aeronàutica deia que el borinot no podia volar. No vull ni molt menys soscavar la credibilitat dels professionals, però sí que val la pena reflexionar sobre les opinions negatives que rebem de persones no professionals sobre el que som o no som capaces de fer.

Com a tancament d’aquest article i per a continuar reflexionant us convido que busqueu i llegiu una petita història que no us portarà més de cinc minuts, de l’autor argentí Jorge Bucay. La història es diu El veritable valor de l’anell. Hi ha moments en la vida que cal parar-se a reflexionar, no ho oblideu.

