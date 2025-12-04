Obres de millora de la voravia a la CG-1, a tocar de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila

El Govern obre la licitació de les obres de millora de la voravia del marge dret de la carretera general 1 (CG-1), en el tram posterior a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila per a connectar amb la rotonda de la Comella. L’actuació resoldrà un punt conflictiu de la xarxa viària del centre d’Andorra la Vella, reforçarà la seguretat dels vianants i millorarà la connectivitat de la zona.
El projecte preveu la renovació i adequació d’uns 140 metres de voravia situats en els 200 metres posteriors a l’estadi, un espai que actualment presenta mancances en termes d’accessibilitat i seguretat.
El projecte contempla la construcció d’una voravia elevada amb l’objectiu de preservar al màxim els arbres del talús situat al peu de l’aparcament comunal. Aquesta opció permetrà compatibilitzar la millora de la mobilitat amb la protecció de l’entorn natural existent, mantenint la funcionalitat paisatgística de la zona.
Paral·lelament, es reforçarà el sistema de drenatge de la CG-1 en aquest tram mitjançant la col·locació d’un tub soterrat que recollirà tant les aigües de la carretera com les procedents de l’escorrentiu del talús, del camí i de l’aparcament comunals.
El termini d’execució previst és de 4 mesos i s’ha fixat com a data màxima de finalització el 31 de juliol de 2026. Aquest calendari respon a la voluntat de minimitzar les molèsties al trànsit, especialment al carril més proper a la muntanya, prioritzant que les possibles afectacions es concentrin fora del període escolar.
Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 25 de febrer de 2026.