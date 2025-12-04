La Generalitat enforteix la xarxa d’emissores segures per a casos d’emergències

La Generalitat catalana ha posat en marxa una flota pionera d’emissores segures per a garantir la comunicació en l’àmbit institucional en situacions d’emergència. Des de fa pocs mesos s’ha estat fent el lliurament de 58 emissores de la xarxa de Radiocomunicacions d’Emergència i Seguretat de Catalunya (Rescat) a membres de l’equip de Govern (president, conseller i conselleres, secretaris i secretaries generals, secretaris sectorials vinculats a la gestió d’emergències i delegats i delegades territorials), i també al president del Parlament i als presidents dels grups parlamentaris. Sumats als dispositius de què avui dia ja disposen alcaldes i alcaldesses de municipis sense policia local i els cossos operatius d’emergències del país, la xarxa abasta per primer cop totes les principals institucions de Catalunya.
L’actuació vol garantir la comunicació institucional en situacions d’emergència, especialment quan les infraestructures convencionals poden estar inoperatives o col·lapsades. Quan es donen aquestes circumstàncies, el temps de resposta i la capacitat de reacció i coordinació són elements clau. Per aquest motiu, és essencial que els membres del Govern català puguin comunicar-se de manera directa, segura i independent de les infraestructures convencionals per a garantir la capacitat de gestió i coordinació, així com la comunicació amb el Parlament en contextos d’emergències que puguin afectar a les comunicacions convencionals.
Per a garantir un ús adequat dels 58 dispositius lliurats als representants polítics, s’ha organitzat una formació específica sobre el funcionament de les emissores i els protocols de comunicació en emergències. Les emissores de la xarxa Rescat disposen de canals configurats per a la gestió de situacions crítiques, en coordinació directa amb Protecció Civil i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil de la Generalitat. Aquesta infraestructura permet una resposta àgil durant les primeres hores d’una crisi, afavorint la presa de decisions i la coordinació institucional en temps real.
La xarxa Rescat
La xarxa Rescat és la infraestructura corporativa de comunicacions de missió crítica de la Generalitat de Catalunya. Un recurs tecnològic que permet que les organitzacions implicades en la seguretat i la gestió de les emergències puguin comunicar-se quan les infraestructures convencionals estan inoperatives.
Els dispositius o emissores de la xarxa Rescat donen servei als operadors de seguretat i emergències, tant de la Generalitat com de les corporacions locals.
Fins ara la flota de dispositius Rescat ha comptat amb més de 38.000 emissores en ús per part de prop de 50.000 usuaris, entre els quals hi ha Mossos d’Esquadra, Bombers, policies locals, Protecció Civil, Sistema d’Emergències Mèdiques, Agents Rurals, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Servei Català de Trànsit. Ara, s’hi sumen les 58 noves emissores que s’han repartit als membres del Govern (president, conseller i conselleres, secretaris i secretaries generals i delegats i delegades territorials), així com al president del Parlament i els presidents dels grups parlamentaris, que havien de rebre la corresponent sessió informativa per a conèixer-ne l’ús i l’abast.
La flota institucional de terminals també és present per als alcaldes i alcaldesses de municipis sense policia local, que, a través del conveni corresponent amb la Generalitat, poden disposar de dispositiu Rescat. En aquest cas, es farà una revisió dels dispositius del món local i se’ls enviarà el catàleg de bones pràctiques per a garantir-ne el bon funcionament i ús. L’objectiu és que els 947 municipis catalans estiguin ben connectats a la xarxa, ja sigui a través del seu alcalde o alcaldessa o dels cossos de seguretat i emergència corresponents, i tinguin els coneixements necessaris per a utilitzar-la.
Les característiques principals de la xarxa Rescat són:
· Fiabilitat: està dissenyada per a garantir el funcionament de forma contínua en condicions extremes, com desastres naturals, emergències o situacions de crisi.
· Seguretat: fa servir comunicacions encriptades per a protegir la confidencialitat de les comunicacions i dades, prevenint intercepcions no autoritzades.
· Qualitat de servei: prioritza les comunicacions en funció de la urgència, garantint que els missatges més crítics siguin transmesos en temps real i sense retards.
· Cobertura: està dissenyada per a donar servei també a zones amb dificultat de transmissió, com són les àrees rurals i les zones amb alta concentració urbana.
· Alta disponibilitat i resiliència: la xarxa està dissenyada per mantenir el seu funcionament fins i tot en situacions extremes, amb mecanismes de redundància i de recuperació ràpida.
· Control de la xarxa i gestió d’usuaris: la gestió i supervisió de la xarxa està centralitzada i es monitoritza constantment el seu funcionament, per a poder realitzar reconfiguracions o crear grups de comunicació de forma ràpida davant de situacions de crisi o d’emergències.
Una mesura estratègica per a reforçar la resiliència
L’ampliació de la flota de dispositius Rescat s’emmarca en el conjunt de millores aprovades per l’Acord de Govern del 13 de maig de 2025, que té com a objectiu reforçar la preparació operativa i institucional del país davant emergències greus. El pla respon als efectes provocats per l’apagada general del 28 d’abril de 2025, que va afectar diversos serveis públics i va evidenciar la necessitat de reforçar la infraestructura crítica del país.
Aquestes actuacions tenen com a finalitat garantir la continuïtat dels serveis essencials, la resiliència de les infraestructures digitals i de telecomunicacions, i donar una resposta coordinada i eficaç davant situacions de crisi.
