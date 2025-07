Obre portes l’ArtCamp Andorra 2025 que reuneix artistes de quatre continents, a Ordino

Inauguració de l’ArtCamp Andorra 2025 (SFGA)

Aquest matí de dijous, 10 de juliol, s’ha inaugurat oficialment a Ordino la novena edició de l’ArtCamp Andorra – Colors per al Planeta, una trobada artística i intercultural de referència internacional. L’acte ha tingut lloc a la sala La Buna, amb la presència de la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, la consellera comunal de Cultura, Mònica Armengol, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el president de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU), Salomó Benchluch, així com els artistes participants.

Durant la inauguració, la ministra d’Afers Exteriors ha destacat que el projecte, que ha anat creixent des del 2008 i projectant-se en l’àmbit internacional, posa en relleu el poder de l’art com a llenguatge universal. Les obres creades han estat exposades a les seus de les Nacions Unides, la UNESCO, el Consell d’Europa o l’OSCE. “En un context global ple de crisis i conflictes, l’ArtCamp Andorra és més rellevant que mai”, ha manifestat Tor. Alhora, la ministra ha subratllat que aquesta edició consolida el paper d’Andorra com a país compromès amb la promoció de la cultura de la pau.

Per la seva banda, el president de la CNAU, Salomó Benchluch, ha remarcat la dimensió humana del projecte. “L’ArtCamp Andorra és més que una residència artística: és un espai de convivència, esperança i resiliència”, ha assenyalat. També ha recordat que la iniciativa ha acollit ja prop de 200 artistes i ha generat més de 500 obres originals. “Ens enorgulleix que altres països com Malta, els Emirats Àrabs o Itàlia hagin replicat el model, i que el 2026 la Temple University dels EUA n’aculli una nova edició”, ha conclòs.

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha desitjat que la presència dels artistes a la vall ordinenca, Reserva de la biosfera, deixi una empremta en els artistes participants “amb els compromisos de la Unesco per una cultura de pau i un desenvolupament sostenible”.

Organitzat per la CNAU amb el suport de la UNESCO i la col·laboració del Comú d’Ordino, el Ministeri d’Afers Exteriors i FEDA, l’ArtCamp Andorra 2025 reuneix 16 artistes procedents de 16 països de quatre continents —entre els quals Haití, Palestina, Israel, Iran, Myanmar, Mauritània o Ucraïna— que conviuran i crearan conjuntament a la parròquia d’Ordino fins al 18 de juliol.

El projecte s’inscriu en el marc del Decenni Internacional de les Llengües Autòctones (2022–2032) i de la Ruta de la Pau, i té com a objectiu fomentar el diàleg intercultural, la convivència, la creativitat i el compromís amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.





Una exposició col·lectiva i itinerant

El projecte culminarà amb una exposició col·lectiva a l’Era Rossell que es podrà visitar entre el 17 i el 31 de juliol. Posteriorment, les obres passaran a formar part de les exposicions itinerants internacionals que continuaran difonent el missatge del projecte: l’art com a eina de construcció de la pau.