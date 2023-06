Obre la piscina de La Mola d’Encamp amb moltes millores

La piscina de La Mola d’Encamp (Comú)

El comú d’Encamp obrirà la piscina de La Mola aquest dissabte, 24 de juny, en el seu horari habitual, de les 10 a les 20 hores, exceptuant la setmana del 26 al 30 de juny, que serà de les 12 a les 20 hores. La piscina estarà oberta fins al 7 de setembre.

Pel que fa a les tarifes, l’entrada diària serà de 7,40 euros per als adults i 4,20 euros per als infants i sèniors (majors de 65 anys). Amb un descompte del 10% per als usuaris del Carnet Jove en ambdues franges.

L’abonament per a tot l’estiu serà, en el cas dels socis dels centres esportius de la parròquia d’Encamp, de 27,90 euros per als adults i 13,70 euros per als infants i sèniors. Per als usuaris que no siguin socis, l’abonament tindrà un cost de 94,80 euros per als adults i 49,30 euros per als infants i sèniors. Hi haurà un 20% de descompte per als usuaris del Carnet Jove.





Treballs de remodelació

L’any 2022 el comú d’Encamp va iniciar les obres de remodelació de la piscina. La primera fase es va fer sobre la zona aquàtica i va comportar la impermeabilització del vas de compensació de la piscina per a millorar-ne l’eficiència. També es van instal·lar elements de seguretat, com una escala metàl·lica per a poder accedir a l’interior del vas de compensació.

La segona fase s’ha desenvolupat durant aquest 2023 i ha consistit en refer la impermeabilització de la piscina. A més, s’han substituït els sortidors exteriors.

D’altra banda, s’han fet actuacions a la zona aquàtica, substituint la primera reixa perimetral de recollida d’aigua per una de nova i la gespa artificial al voltant del perímetre de la piscina per un nou paviment antilliscant. En aquesta zona també s’han mogut les baranes perimetrals per a ampliar la zona enjardinada de la piscina fins a la zona del pediluvi.

Finalment, s’han realitzat millores en el sistema de climatització de l’aigua, s’ha instal·lat una lona i s’han col·locat ancoratges al terra per poder tapar la piscina a l’hivern i allargar-ne així la seva vida útil.





Activitats d’aquest estiu a la piscina de La Mola

Al llarg de l’estiu, la piscina de La Mola acollirà diferents activitats gratuïtes per a tots els públics. Una d’elles és la Bibliopiscina, que es farà tots els dimarts de juliol a les 11 hores i inclourà diferents tallers i contacontes.

D’altra banda, de l’1 de juliol fins a l’1 de setembre, la piscina acollirà diferents sessions del programa d’activitats esportives a l’aire lliure previst per a enguany. En concret, es farà aiguagim els dimarts i dijous, de 19:15 a 20:15 hores, ioga els dimarts de 20:15 a 21:15 hores i circuit funcional els dijous de 20:15 a 21:15 hores. Hi podran assistir els majors de 14 anys i els menors hauran d’anar acompanyats per adults.