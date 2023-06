Encamp: El FesTAPA fa venir salivera

Cartell del FesTAPA d’Encamp (Comú)

Deu establiments participaran al FesTapa aquest dilluns, 26 de juny, una de les novetats de la Festa del Poble que comença avui divendres a la nit, amb la revetlla de Sant Joan. El FesTapa serà una tarda de música en directe a l’aparcament de Sant Miquel i un espai gastronòmic, on els deu establiments participants prepararan una tapa, per un valor simbòlic de dos euros, que tothom podrà comprar, havent canviat prèviament els euros per “tokens”.

Els establiments repartiran un passaport amb l’objectiu que els participants puguin degustar les 10 propostes i, alhora, participar en un sorteig per a un sopar per a dues persones. Els deu establiments participants són: l’Âme Du Pain, la Borda de l’Hereu 1693, la Borda Major, la Borda del Tremat, Can Fontcuberta, Gr-11, Hotel Paris, Roc Arnau, Taverna Ta’picas i la Xurrasqueria Monçanense.

Les tapes que han preparat proposen diferents ingredients, com el bacallà, el pollastre o l’ànec, combinats amb bolets i salses de tòfona o romaní. La gran majoria són salades, però també un establiment s’ha atrevit amb una tap dolça amb xocolata.





Premis per als establiments i per als participants

Els establiments competiran entre ells per a obtenir el premi a la millor tapa, atorgat pels participants a través de les votacions populars, el premi a la tapa més creativa, atorgat pel jurat i valorat en 150 euros, i la tapa més venuda, que serà objectiu segons els resultats de vendes durant la tarda.

L’establiment que obtingui el premi a la tapa més venuda serà també el que oferirà el sopar per a dues persones, resultant del sorteig efectuat el mateix dilluns entre totes les persones que comprin les 10 tapes i segellin el passaport que oferiran els establiments.

La FesTAPA serà un dels darrers actes de la Festa del Poble que comença aquesta tarda amb el repic de campanes tradicional i la revetlla de Sant Joan, amb el concert d’Stay Homas com a protagonista a l’aparcament de Sant Miquel.





