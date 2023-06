Andorra Multisport Festival: 4.000 atletes i 9.000 acompanyants

Imatge d’una edició anterior de la Trail 100 Andorra by UTMB® (The IRONMAN® Group)

L’Andorra Multisport Festival (AMF) és el festival d’esports outdoor més gran i el més important d’Europa. Aquest esdeveniment esportiu aglutina fins a cinc disciplines com el triatló d’hivern, el trail running, el ciclisme de carretera, MTB i el triatló amb la distància half. Unes proves que concentren milers de participants i acompanyants, convertint Andorra en un país referent en la celebració d’esdeveniments internacionals de gran magnitud.

Aquest festival d’esports de resistència i aventura s’ha erigit en un gran reclam internacional per als amants d’aquestes modalitats, sobretot perquè les seves proves formen part de diferents circuits competitius de prestigi. A més, cal sumar-hi el fet que Andorra és un país reconegut per tenir un entorn natural espectacular, amb recorreguts exigents i d’una gran bellesa per a competir en esports a l’aire lliure.

En aquest sentit la Ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha afirmava: “és un projecte de país en el que comuns i Govern van confiar des de l’inici per ser una molt bona oportunitat per a mostrar Andorra. Agrair la implicació de comuns i cònsols que creuen en aquest projecte d’esport, de coneixement i de turisme per al país en el que des de l’inici hi hem confiat des de govern i des dels comuns”.





Edició 2023, una edició més internacional

La participació per a aquesta edició 2023 és de 4.000 participants que vindran a competir a Andorra amb més de 9.000 acompanyants.

En les diferents proves que s’organitzen en el marc de l’Andorra Multisport Festival la participació internacional és més que destacable i al llarg dels anys ha anat en augment, fent que edició rere edició augmenti la seva presència i siguin més variades les nacionalitats dels atletes atrets per aquest esdeveniment.

Destaquen Espanya, França, Andorra, Regne Unit, Portugal, Bèlgica i Alemanya. No menys rellevant destacar la participació d’atletes vinguts de tot el món, com Japó, Amèrica del Sud o Sud-àfrica.





Tres setmanes d’esdeveniments esportius

El Trail 100 Andorra by UTMB donarà el tret a sortida al festival. Ordino n’és la capital i serà l’epicentre de trail running aquest cap de setmana, una dada en la que el cònsol major d’Ordino Josep Àngel Mortés, ha destacat: “Ordino ha estat vinculada històricament a les curses de muntanya, en format travessa, primer, després amb maratons de muntanya, passant per l’Andorra Ultra Trail, i gràcies a The IRONMAN Group hem fet un salt qualitatiu i exponencial que atrau les mirades de tot el món.”

La prova infantil del Trail 100 Andorra by UMTB que tindrà lloc avui divendres a la plaça d’Ordino, donarà el tret de sortida a les tres setmanes de proves esportives.

La celebració de les distàncies reines, Ultra 105km i Trail 50km concentraran la major part dels participants i totes les mirades.

El diumenge serà el torn de la mitja, Trail 21km i la Family 7,5km que clouran aquest primer cap de setmana d’esport amb un total de 2.400 participants.

El director de The IRONMAN Group al Sud d’Europa ha afirmat: “vàrem tancar les inscripcions al gener malgrat haguéssim pogut mantenir-les obertes, hi havia i hi ha molt interès, però creiem en un creixement sostingut, un creixement que ens permeti tenir cura dels participants i de l’entorn”.

Del 30 al 2 de juliol agafarà el relleu el Comú d’Andorra la vella que acollirà l’IRONMAN 70.3 Andorra, la prova de tres disciplines amb 1,9 km de natació, 90 kms amb bicicleta i 21 km de cursa a peu.

En aquesta edició l’organització en col·laboració del Comú ha treballat per a fer un esdeveniment molt més acurat, prioritzant la qualitat per davant de la quantitat, així com garantint que els participants i les seves famílies acompanyants gaudeixen d’una excel·lent experiència de triatló, però també de país. La prova compta amb un excel·lent cartell de professionals, en el que figuren els locals Jan Frodeno, i Cameron Wurf.

L’Haute Route Pyrenees, la prova de cinc etapes de ciclisme, que tindrà el punt de sortida a Andorra la Vella, prendrà el relleu a l’IRONMAN 70.3 Andorra. La primera etapa que transcorrerà íntegrament per territori andorrà tindrà 88 km, amb 2.900 metres de desnivell positiu, i els participants hauran de superar els tres ports més destacats del Principat: el d’Envalira, el de Cabús, juntament amb el Coll d’Ordino.

Tancarà el calendari l’Andorra Epic (abans Andorra MTB Classic-Pyrenees), la cursa de bicicleta de muntanya que es disputa per equips que hauran d’afrontar quatre etapes, amb un total de 220 quilòmetres, 7.160 metres de desnivell positiu i 8.435 de negatius.

Es tracta d’una prova que ha aconseguit la prestigiosa categoria de les Epic Legend i se suma a les quatre curses Legend, com són la 4 Islands MTB Croatia, la SPAR Swiss Epic, The Pioneer i l’Absa Cape Epic. Una evolució molt important, sobretot per la major exposició internacional que dona aquest circuit, que s’ha llaurat durant les dues anteriors edicions gràcies a l’esforç constant per superar-se.

El resultat final comporta formar part del circuit més prestigiós en el món MTB, que atrau alguns dels millors riders. També és un fort element d’atracció de participants internacionals i d’arribada de més turisme esportiu i turístic al Principat.





El retorn econòmic pel país de l’Andorra Multisport Festival

L’edició del 2022 de l’Andorra Multisport Festival va generar un impacte econòmic directe de 6 milions d’euros, gràcies sobretot a la presència de 3.500 participants a totes les proves celebrades i als més de 9.000 acompanyants que van pernoctar al país. Unes pernoctacions entre dues i cinc nits, superant la mitjana habitual dels visitants a Andorra.

Per una altra banda, cal destacar que l’organització prioritza la contractació d’empreses locals per a oferir els serveis i equips que es requereixin. Sense anar més lluny, en les dues anteriors edicions d’aquest gran esdeveniment esportiu s’ha comptat amb la participació d’un centenar d’empreses andorranes que suposen més del 60% dels proveïdors.

“Forma part de l’aposta de The IRONMAN Group que el retorn al país sigui més que els participants i l’ocupació hotelera, és el retorn indirecte sobre el territori. És per això que sempre es prioritza la contractació d’empreses i personal andorrà. En aquesta edició són més de 104 empreses i prop de 800 persones”, ha afimat Agustí Pérez.

També cal destacar l’impacte directe i indirecte de la celebració del festival. En l’edició de l’any passat la facturació de les empreses andorranes contractades per l’organització va ser de 1.162.147,55 euros, mentre que el 2021 la xifra va ser de 893.269 euros.

Conxita Marsol ha afirmat “estic convençuda que trobarem el push per a fer aquest festival encara més atractiu i més exitós”.