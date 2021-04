Obiols i Ganyet presenten ‘Viatge íntim per la Seu’ i ‘Tolstoi traces’ respectivament aquest Sant Jordi

La Seu d’Urgell presentarà durant la setmana de la Diada de Sant Jordi dues novetats literàries de dos autors urgellencs, editades per Editorial Andorra i Edicions Salòria. La primera presentació serà del llibre ‘Viatge íntim per la Seu d’Urgell. Moments de conversa’, de Joan Obiols, el pròxim dimarts 20 d’abril, a dos quarts de nou del vespre, a la sala Sant Domènec. En aquest acte hi intervindran, a més amés el propi autor, Carlos Guàrdia, tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament urgellenc, Isidre Domenjó, president de l’Associació Llibre del Pirineu, i comptarà també amb la col·laboració especial del músic Arnau Obiols.

La segona presentació literària es realitzarà dijous 22 d’abril, justament a la vigília del Dia del Llibre, amb la darrera obra de Joan Ganyet que porta per títol ‘Tolstoi traces’. En aquesta presentació, Joan Ganyet comptarà amb les intervencions de Julio Quílez, arxiver i historiador; Eugeni Bregolat, ambaixador; i Joan Enric Vives, arquebisbe d’Urgell. L’acte tindrà lloc a la sala Sant Domènec, a les vuit del vespre.

Per assistir com a públic a qualsevol de les dues presentacions literàries, tot respectant les mesures anticovid-19, cal fer reserva prèvia a agenda.laseu.cat/cultura o apuntar-se (nom, cognoms i número de telèfon) a l’Oficina de Turisme Seu o quan s’entri a la sala Sant Domènec.

‘Viatge íntim per la Seu d’Urgell’ de Joan Obiols

Amb el llibre ‘Viatge íntim per la Seu d’Urgell. Moments de conversa’, Joan Obiols tanca la seva producció literària de la col·lecció ‘El Pirineu i la poesia de la història’ iniciada fa 34 anys amb el seu primer llibre Esvorancs.

Viatge íntim per la Seu d’Urgell un llibre que, alhora que complementa l’apartat dedicat a la Seu del volum 10 del seu “Viatge Universal pel Pirineu”, manté la seva pròpia autonomia.

L’obra ha estat també coeditada per l’Editorial Andorra i Edicions Salòria, dues petites empreses culturals, una d’elles, Andorra, amb una llarga trajectòria i l’altra, Salòria, molt més jove. Totes dues, a banda i banda de la frontera, des d’Andorra i des de la Seu, treballen de valent per difondre l’obra dels autors pirinencs.

‘Tolstoi traces’, de Joan Ganyet

Amb aquest llibre, Joan Ganyet ha volgut fer una interpretació gràfica de la genial novel·la ‘Guerra i Pau’ de Lev Tolstoi, un dels més grans escriptors de la història, que va fer do a la humanitat d’un retrat alhora èpic i íntim de la Rússia de les guerres napoleòniques. ‘Tolstoi traces’ ha estat editat per Edicions Salòria.

Les fotografies de l’arquitecte i humanista Joan Ganyet són una mostra del diàleg possible entre fotografia i text literari amb l’innegable desig de sorprendre amb la bellesa abstractiva de la realitat fotogràfica.