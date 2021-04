Agricultura convoca la 9a edició de la Fira concurs nacional de mascles de raça bruna d’Andorra

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, la convocatòria i la publicació de les bases de la 9a edició de la Fira concurs nacional de mascles de la raça bruna d’Andorra 2021. El certamen es recupera de nou després que l’any passat s’hagués de suspendre a causa de la situació sanitària causada per la COVID-19, tindrà lloc el pròxim 8 de maig a Ordino en el marc del conveni de col·laboració que es va signar a principis d’aquest any entre el Govern i el Comú d’Ordino. El Ministeri, juntament amb el comú d’Ordino, treballen amb el ministeri de Salut per enllestir el protocol sanitari de l’acte.

El concurs és obert a tots els ramaders o grups de ramaders d’Andorra que presentin animals de les característiques següents: 1a secció – Mascles de 12 a 30 mesos; 2a secció – Mascles de més de 30 mesos. Per poder-hi participar els animals han d’estar inscrits en el Programa de selecció genètica de la raça bruna d’Andorra. Així, els animals participants han d’haver nascut al Principat. El propietari concursant els ha d’haver donat d’alta com a mínim un mes abans de la celebració de la Fira.

Pel que fa als premis, la convocatòria estableix que per cada secció d’animals es donaran 240 euros per al primer premi, 120 euros per al segon i 90 euros per al tercer. A més, es prima la participació en la Fira concurs de la manera següent: 46,20 euros per cap de bestiar fins a la quantitat de quatre caps de bestiar.

Per participar o exposar a la Fira concurs, la persona interessada ha d’adreçar al Departament d’Agricultura, abans del dimecres 5 de maig del 2021, una sol·licitud d’inscripció degudament signada. Les sol·licituds es poden recollir al Departament d’Agricultura, carrer de la Grau, edifici Prat del Rull, primera planta.

Durant la celebració de la fira de mascles també es durà a terme la subhasta pública dels 9 vedells de la raça Bruna d’Andorra que van preseleccionar a finals del 2020 i que es van traslladar fins al centre de selecció del Groupe Gascon à l’Ariejà.