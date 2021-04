L’Associació AndBlockchain realitza jornades formatives sobre la tecnologia Blockchain

Andblockchain i el nostre Govern aposten per aquesta tecnologia que permetrà millorar les pràctiques i processos empresarials i reduir tot el cost operacional de tots els sistemes de transacció, com la identitat digital, els contractes intel·ligents i tecnologies com la intel·ligència artificial, robòtica, realitat virtual augmentada, quàntica, biomèdica, farma, etc. Per tal de permetre nous sistemes d’intercanvi de valor i noves formes de finançament empresarial.

Aquestes formacions van destinades únicament a empreses que desitgin una formació a mida i exemples de cas d’ús sobre temàtiques concretes.

Les formacions seran coordinades per l’Associaciació Andblockchain, impartides per Oracle i vindran acompanyades d’una certificació emesa per l’associació Andblockchain, certificant l’assistència de la persona en qüestió.

S’oferiran dos nivells de formacions:

Formació exclusiva per a tots els públics que serà impartida el dia 29 d’Abril en format telemàtic.

Què és Blockchain

Tipus de xarxes Blockchain

Beneficis i casos d’ús

Perquè és complicada

Aproximació d’Oracle

Tècnica per a empreses

Aquestes formacions de caràcter més tècnic i específic es realitzaran a partir del 10 de Maig, després de realitzar la inscripció a la web de l’associació https://andblockchain.net/ es valorarà i s’estudiarà cada cas i es tancarà data amb cada empresa per impartir cada formació especifica.

Les formacions són gratuïtes per a tots els socis i els preus per a no socis seran publicats en breu a la nostra pàgina web https://andblockchain.net/

Els espais de Coworking de Hive Five i d’Ingeni Coworking donen l’oportunitat a tots els usuaris que ho desitgin poder assistir de forma presencial a les seves instal·lacions. Les inscripcions s’han de realitzat via un formulari en la pàgina web d’ANDBlockchain https://andblockchain.net/ en el que es procedirà a una selecció dels usuaris presencials per tal de complir amb les normatives sanitàries respecte al covid-19, també hi haurà la possibilitat d’assistir a la formació en remot.