Més ajuts per a visitar familiars en residències de fora de la Seu

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat, aquesta setmana, per unanimitat, la regulació de les subvencions del programa “Apropem famílies”, destinat a veïns i veïnes que tenen familiars ingressats en residències per a la gent gran fora de la localitat. L’ajut, de 135 euros trimestrals, es destina a sufragar els costos que suposen els desplaçaments regulars per a visitar-los. S’inclouen les residències Caser Residencial d’Oliana, la de la fundació Sant Roc de Bellver de Cerdanya i el Centre Geriàtric del Pirineu, a la Pobla de Segur.
Els beneficiaris han de justificar un mínim de dues visites mensuals al familiar i tant l’usuari de la residència com el sol·licitant han d’estar empadronats a la capital de l’Alt Urgell. La partida del programa s’amplia enguany fins als 5.000 euros. De moment, ja s’han rebut cinc sol·licituds.
La regidora de Serveis Socials, Christina Moreno, ha subratllat que el programa vol reconèixer la situació personal de cadascuna de les famílies afectades per l’oferta insuficient de places de residència al municipi. Tanmateix, ha volgut deixar clar que l’objectiu principal és que la ciutat disposi de les places públiques necessàries ben aviat.
Cessió del terreny per a la nova residència de la Seu
En aquest sentit, l’alcalde Joan Barrera ha deixat constància en els informes d’alcaldia de la sessió plenària que el passat 1 de setembre es va presentar al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya el projecte definitiu de la nova residència de la gent gran de la Seu d’Urgell, que s’ha d’ubicar a l’Horta del Valira. “Es van introduir canvis puntuals, no de concepte, i ara ja estem treballant per a la cessió del terreny”, ha concretat. La voluntat és que la primera pedra d’aquest reivindicat equipament es pugui col·locar d’aquí a un any.
Equipament novedós
La residència tindrà una capacitat de 90 places distribuïdes en 5 unitats de convivència, amb 18 persones en cadascuna. Concretament es preveu que el 70% de l’oferta sigui de places individuals i el 30% dobles. També hi haurà 12 pisos assistits i 40 places de centre de dia. A més, l’equipament comptarà amb restaurant, perruqueria, bugaderia i tots els serveis necessaris per tal que la gent gran gaudeixi d’una vida benestant.
El recinte ocuparà 4.859 m2, dels quals uns 2.000 m2 estaran reservats per a l’edifici, mentre que els altres 2.900 m2 “asseguraran un entorn privilegiat en el qual la gent gran podrà sortir a l’aire lliure i fer vida”. El cost total s’ha calculat en 13.988.250 euros.