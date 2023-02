Obertes les inscripcions per a participar a la rua de Carnestoltes d’Andorra la Vella i Escaldes

Una de les comparses en una edició del carnaval (AndorrraCapital)

Les inscripcions per a participar en la rua conjunta de Carnestoltes 2023 d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, que se celebrarà la tarda del dissabte 18 de febrer, ja estan obertes als departaments de Cultura dels comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. El termini per a apuntar-s’hi acaba el 17 de febrer a les 13 hores.

La rua, l’acte central de la celebració de Carnaval a les dues parròquies, torna després de dos anys d’aturada a causa de les restriccions derivades de la crisi del coronavirus. L’organització recorda que el nombre mínim de persones per a participar en el concurs de comparses és de 8 i que està obert a totes les edats. La temàtica de les disfresses és lliure i el jurat en valorarà l’elaboració i l’originalitat, així com la posada en escena durant la cercavila i la qualitat de la coreografia.

El concurs manté les dues categories de premis. La del concurs de comparses, amb premis de 550 euros (primer), 400 euros (segon), 300 euros (tercer), 250 euros (quart) i comparsa més familiar (250 euros). I la del concurs de coreografies, amb premis de 350 euros (primer), 300 euros (segon) i 250 euros (tercer). El premi a la comparsa familiar està dotat amb 250 euros.

Per a participar en la rua amb elements motoritzats, vehicles o estructures mòbils que comportin un possible risc per als participants, públic o mobiliari urbà caldrà presentar un document justificatiu de la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil per a cobrir qualsevol accident o desperfecte.

A més, l’organització recorda que no s’acceptarà cap inscripció amb vehicles grans d’entre 3 i 3,5 Tm per a fer de carrossa per a evitar problemes de circulació durant la rua.

La rua tindrà lloc el 18 de febrer a partir de les 18 hores. Els participants hi hauran de ser des d’una hora abans al Parc de la Mola d’Escaldes-Engordany des d’on començarà la desfilada en direcció als carrers de la Constitució i del Parnal, avinguda de les Escoles, avinguda Carlemany i avinguda Meritxell. La rua seguirà cap a la plaça Guillemó per a finalitzar a la plaça Príncep Benlloch d’Andorra la Vella.

En acabar la desfilada hi haurà una botifarrada per a tots els participants a la plaça del Poble i l’actuació de les comparses que participin al concurs de coreografies a la sala Consòrcia del Centre de Congressos. Abans de finalitzar la festa es donaran a conèixer els guanyadors dels concursos de comparses i coreografies.





Penjada i judici del Carnestoltes

Els actes de celebració del Carnaval a les parròquies centrals començaran, però, el divendres 17 de febrer amb la penjada del Carnestoltes. Serà a les 19 hores a l’avinguda Meritxell, 97, amb l’actuació del grup de teatre Making off i amb un ninot dissenyat i elaborat pels infants del Casal d’Infants El Llamp com a protagonista.

El programa també inclou un espectacle infantil, el dilluns dia 20, a la sala d’actes d’Escaldes-Engordany (17.30 h), i l’endemà, el judici i la crema del Carnestoltes a la plaça Coprínceps a partir de les 19 hores i amb les actuacions de l’Esbart Santa Anna d’Escaldes i l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella.

Consulteu aquí el programa del Carnaval 2023