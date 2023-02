El suport local a infants en situació vulnerable centra el balanç de l’any de La Seu Solidària

Cartell de La Seu Solidària (RàdioSeu)

La Seu Solidària ha fet pública la seva memòria d’activitats de l’any 2022, que ha tingut com a principal centre d’atenció els projectes de caire local adreçats a infants o adolescents en situació vulnerable.

Aquest balanç, juntament amb la memòria econòmica, s’explicarà als socis de l’ONG urgellenca en l’assemblea general que han convocat per a d’aquí a dues setmanes, dijous 16 de febrer al vespre (19.00 h). La reunió tindrà lloc al nou local que l’associació ha estrenat fa ben poc, el mes de desembre passat, i que ha estat la principal novetat del darrer any. L’espai ha estat cedit per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i està ubicat a la cantonada dels carrers de Joaquim Viola i del Comtat d’Urgell.

A la memòria d’activitats del 2022, La Seu Solidària comença esmentant la seva participació en el projecte d’Acompanyament Educatiu, juntament amb les escoles de la ciutat, l’Ajuntament, els Serveis Educatius Alt Urgell-Cerdanya i Càritas d’Urgell. Aquest servei compta amb 6 voluntaris i presta suport escolar a alumnes urgellencs de primària en situació vulnerable.

En la mateixa línia i per al mateix perfil d’escolars, l’ONG ha promogut cursos per a afavorir l’aprenentatge de la llengua anglesa, en què hi han participat 15 infants gràcies a la implicació de dues voluntàries. Paral·lelament, s’ha ofert beques per a l’adquisició de llibres o material escolar, que s’han concedit a 4 alumnes, i s’ha col·laborat en el Tió de Nadal SIS, amb regals per a infants i adolescents.

Una cinquena acció d’aquest àmbit ha estat la col·laboració en el projecte d’aliments frescos en períodes en què no hi ha menjador escolar, en coordinació amb el Consorci d’Atenció a les Persones i amb la col·laboració de les empreses PEUSA, Fustes Grau i Grau i Tallers Valentí.

Pel que fa al funcionament de l’entitat, els seus responsables agraeixen el suport de socis, col·laboradors, entitats i particulars “que any rere any ofereixen suport econòmic o que ho fan puntualment”. La memòria també valora la incorporació de voluntàries noves per als projectes d’ensenyament d’anglès i de rober.