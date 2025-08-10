Obertes les inscripcions per a l’”EduAplec Laudato Si”, a la Vall de Núria

La Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) organitzen l’EduAplec Laudato Si’, el divendres, dia 3 d’octubre, a la Vall de Núria. Aquesta trobada escolar està adreçada a l’alumnat de les escoles cristianes dels bisbats d’Urgell, Solsona i Vic.
La proposta vol unir i celebrar dues efemèrides especials: els 10 anys de l’Encíclica Laudato Si’ del Papa Francesc, un text clau sobre la cura de la Casa Comuna, i els 800 anys del “Càntic de les Criatures” de Sant Francesc d’Assís, que convida a mirar la natura com un regal i encoratja a tenir-ne cura com una responsabilitat. La Vall de Núria, amb el seu entorn privilegiat i albergant un monòlit dedicat a l’encíclica del Papa Francesc, esdevé l’escenari idoni per a acollir l’aplec. S’ha escollit la data del 3 d’octubre per a celebrar-lo perquè és el dia lectiu més proper a la festivitat de Sant Francesc.
L’EduAplec Laudato Si’ vol oferir a alumnes i professors una experiència educativa per a que puguin conèixer i viure els valors de la natura, la cultura, l’espiritualitat i el compromís social. Al mateix temps, també es vol donar visibilitat a les possibilitats educatives i pastorals que el Santuari de la Mare de Déu de Núria té per a oferir a les escoles cristianes del territori.
El programa inclou, entre altres activitats, la celebració de l’Eucaristia presidida pel Bisbe d’Urgell, Mons. Josep-Lluís Serrano, i un concert a càrrec del grup Ubuntu, formació que va participar en la 12a edició del Festival de música cristiana “Canòlich Music” celebrat al novembre de l’any 2024 a l’església de Sant Julià i Sant Germà de la Parròquia de Sant Julià de Lòria, al Principat d’Andorra.
Per qüestions logístiques en la capacitat d’aforament que té la Basílica del Santuari de la Mare de Déu de Núria, és imprescindible formalitzar la inscripció prèvia per a participar en l’aplec.