Encamp: Obertes les inscripcions per al XVI Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror

El Comú d’Encamp ha obert la convocatòria de la 16a edició del Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror, un certamen que aposta per la creativitat literària en català amb aquests dos gèneres. Els participants tenen temps fins al 31 d’octubre per a presentar els seus relats. El concurs està obert a residents d’Andorra, de les comarques catalanes de l’Alt Urgell i la Cerdanya, així com dels departaments francesos de l’Arièja i els Pirineus Orientals. Cada autor pot presentar un màxim de tres relats inèdits, escrits en català, i d’acord amb les bases publicades a www.comuencamp.ad.
El concurs es divideix en tres categories, en funció de l’edat dels participants. En aquest sentit, els relats de la categoria Cadet (12 a 14 anys) no poden superar les quatre pàgines i els primers, segons i tercers classificats obtindran un lot de llibres i vals de compra de 100, 70 i 50 euros, respectivament. Pel que fa a la categoria de joves (de 15 a 17 anys) i d’adults (majors de 18 anys), l’extensió màxima és de sis pàgines i els premis consten de 400 euros per als guanyadors, 300 per als segons i 200 per als tercers classificats.
El jurat, que valorarà l’autenticitat i personalitat de les creacions, estarà composat per escriptors d’Andorra. Cap autor podrà obtenir més d’un premi i tots els relats es penjaran a la pàgina web del comú d’Encamp perquè el públic els pugui llegir. La cerimònia d’entrega es farà el dimarts, 16 de desembre de 2025, a les 18 hores, a la Biblioteca Comunal d’Encamp.
Les obres es poden entregar presencialment a les biblioteques comunals d’Encamp i del Pas de la Casa o per correu electrònic a relats@encamp.ad.