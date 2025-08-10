La bandera blava: símbol de qualitat a les platges

La bandera blava és un distintiu internacional que reconeix la qualitat ambiental i la gestió sostenible de platges, ports esportius i embarcacions turístiques. Aquesta bandera, que sovint es veuen onejant a moltes platges del litoral català i d’arreu del món, garanteix al visitant que aquell indret compleix una sèrie de criteris exigents relacionats amb la netedat, la seguretat, els serveis i la protecció del medi ambient.
El programa Bandera Blava (Blue Flag) va ser creat el 1985, a França, per la Foundation for Environmental Education (FEE), una organització internacional sense ànim de lucre que promou l’educació per a la sostenibilitat a través de diversos programes ambientals. A escala europea, es va començar a estendre el 1987, coincidint amb l’Any Europeu del Medi Ambient, quan es va institucionalitzar com un programa comunitari de reconeixement ambiental. Des d’aleshores, el nombre de platges i ports que han rebut aquest guardó ha crescut notablement, convertint-se en un dels segells de qualitat més reconeguts del món.
Per tal que una platja pugui obtenir la bandera blava, ha de complir una sèrie de criteris establerts per la FEE, dividits en quatre grans àrees:
- Qualitat de l’aigua de bany
Les aigües han de ser netes i analitzades regularment per a garantir l’absència de contaminació. Això inclou el control de bacteris com l’E. coli i l’enterococ intestinal, així com la vigilància de residus flotants o escumes.
- Informació i educació ambiental
La platja ha d’informar els visitants sobre el medi marí, la biodiversitat local i les bones pràctiques ambientals. També s’han d’organitzar activitats de sensibilització per a usuaris i escoles.
- Gestió ambiental i equipaments
Cal que la platja disposi d’una gestió adequada de residus, neteja freqüent, accessos sostenibles, serveis bàsics (lavabos, dutxes) i que es protegeixi el seu entorn natural, especialment en zones d’alt valor ecològic com les dunes o les zones humides.
- Seguretat i serveis
La presència de socorristes, equipaments de primers auxilis, accés per a persones amb mobilitat reduïda i senyalització clara són requisits indispensables per a garantir la seguretat dels banyistes.
La bandera blava és molt més que un reclam turístic. És una garantia de compromís amb la sostenibilitat, la gestió responsable i el respecte pel medi ambient.
A Catalunya, moltes de les platges més visitades del litoral, com les de la Costa Brava, la Costa Daurada o el Maresme, solen lluir aquest distintiu. Això contribueix a conscienciar la ciutadania sobre la importància de cuidar els espais naturals. És important destacar que la bandera blava no és un reconeixement permanent, sinó que s’atorga anualment. Cada any, les platges han de sol·licitar la seva candidatura i superar les inspeccions i controls corresponents.
Si una platja no compleix algun dels criteris durant la temporada, pot perdre la bandera de manera immediata. Actualment, la bandera blava s’atorga a més de 50 països d’arreu del món. Espanya és, des de fa anys, el país amb més banderes blaves, i Catalunya hi té un paper destacat. Aquest reconeixement internacional aporta valor afegit a les destinacions costaneres i ajuda a impulsar un turisme més conscient i sostenible.