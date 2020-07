Oberta la convocatòria per participar en el XIV Concurs d’embelliment floral de la parròquia d’Encamp

El Comú d’Encamp ha obert aquest dimarts la convocatòria de la catorzena edició del Concurs d’embelliment floral amb la voluntat de motivar tothom perquè engalani les seves façanes a través de les flors. Les persones que hi vulguin participar hauran de lliurar el formulari omplert al servei de tràmits del Comú d’Encamp o a l’oficina del Pas de la Casa abans del 14 d’agost del 2020 i ornamentar els balcons o zones enjardinades.

Des de l’organització del concurs demanen que les decoracions florals siguin visibles des de la via pública perquè així el jurat les pugui puntuar en funció de la varietat de flors, la seva composició, la cura dels testos i l’adequació de l’entorn.

André Riba, conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura ha animat als encampadans i encampadanes a “participar en el concurs d’enguany per tal de fer encara més atractiva la parròquia” és per això que “hem incorporat com a novetat un val de 20 € per incentivar i facilitar la participació ciutadana i un quart premi en cada categoria”

En el concurs hi ha quatre categories; xalets i edificis, apartaments i pisos, hotels i residències i comerços. Hi haurà quatre classificats en totes les categories. En les categories: xalets i edificis / hotels i residències, el premi serà de 450 euros, 300 euros, 200 euros i 125 euros, respectivament. D’altra banda, les categories: apartaments i pisos / comerços, tindran un premi de 250 euros, 150 euros, 100 euros i 75 euros, respectivament.

En referència al val de 20 € bescanviable per plantes, flors i material de jardineria als establiments col·laboradors especialitzats de la parròquia s’ha d’entregar la butlleta d’inscripció a l’oficina de tràmits del comú, a Encamp o al Pas de la Casa, i en aquell moment es donarà un val per participant.

El jurat, que estudiarà les propostes presentades durant els mesos de juliol i agost, estarà constituït per la directora d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura del Comú d’Encamp, l’encarregat de parcs i jardins comunal, un membre de l’Associació d’Empreses d’Encamp, un membre de l’Associació de la Gent Gran d’Encamp i un tècnic de jardins.

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc durant la tardor del 2020 al Comú d’Encamp. El conseller ha explicat que “les novetats incorporades en l’edició d’enguany són dues propostes provinents del Pla de Xoc de reactivació econòmica per aquest estiu“, i també ha recordat que enguany, Encamp ha estat la primera parròquia d’Andorra en entrar a formar part del moviment Viles Florides que vol mostrar i posar en valor la riquesa natural i paisatgística mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d’enjardinament, mobiliari urbà i espais lúdics que, tant en l’àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a seguir. Aquest moviment compta amb més de 140 municipis arreu de Catalunya i 3 parròquies a Andorra fins a la data d’avui.

El concurs d’embelliment floral és una de les iniciatives que han valorat molt positivament des de l’organització de Viles Florides per la participació ciutadana en l’embelliment de la parròquia.