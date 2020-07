Obertura de camins i retirada d’arbres caiguts en boscos de l’Alt Urgell afectats pel temporal Glòria

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, ha finalitzat les tasques d’obertura dels camins i retirada d’arbres caiguts al bosc en les zones més afectades pel temporal Glòria a la zona de la serra del Cadí a l’Alt Urgell. Aquests treballs es van iniciar el mes d’abril i els han realitzat dues empreses de la comarca especialitzada en treballs forestals. S’ha actuat obrint camins forestals, per una banda i per una altra, retirant els arbres caiguts dins del bosc.

L’objectiu principal de les actuacions en els camins ha estat poder obrir l’accés d’aquestes pistes forestals, imprescindibles en cas d’emergència davant d’incendis forestals. També s’ha facilitat l’accés a un punt d’aigua utilitzat per els cossos d’extinció d’incendis situat a Pradell, (terme municipal de La Vansa i Fórnols i dins del Parc Natural del Cadí Moixeró), on s’hi podia accedir des del mes de gener quan es va produir el temporal Glòria.

En total s’han obert uns 72 km de camins i la inversió del Departament d’Agricultura ha estat de 19.046,61 €.

Els objectius principals de les actuacions dins dels bosc han estat, per un costat, la retirada d’arbres caiguts i trencats per tal de reduir el combustible disponible en el bosc que en cas d’incendi forestal podrien derivar en grans incendis i, per l’altre costat, reduir el risc de plagues. Aquestes accions, a més, tenen com objectius secundaris una millora de la qualitat de l’hàbitat i la reducció de la competència i, per tant, de l’estrès hídric dels arbres i així garantir-ne un desenvolupament adequat.

La superfície aproximada afectada és d’unes 50 hectàrees en boscos propietat de la Generalitat de Catalunya situats als municipis d’Alàs i Cerc i La Vansa i Fórnols, concretament a les forests d’Utilitat Pública anomenades Bentanachs, Casa en Coll, Revaldó i Obaga i La Bella.

Es calcula que s’han retirat unes 3.000 tones de fusta amb destí majoritàriament a la fabricació de palet. Una petita part anirà a puntal i la resta a trituració per produir estella.