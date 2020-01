A partir d’avui, i fins el diumenge 5 d’abril s’obren les inscripcions per participar en la nova edició de l’Ull Nu, festival audiovisual d’Andorra

De nou, tindrem dues categories a concurs: la de curtmetratges, obres de menys de 30 minuts realitzades per menors de 35 anys, i la de llargmetratges o migmetratges òpera prima. En ambdós casos els participants han de ser nascuts o residents a Catalunya, Navarra, Aragó, País Basc (Espanya), Occitània, Nova Aquitània (França) o Andorra. Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web del festival o de les plataformes Festhome i FilmFest Platform.

Un jurat, format per professionals del sector audiovisual, serà l’encarregat de triar els guanyadors dels premis a la millor obra, a la millor direcció, a la millor fotografia, i a la preservació de la memòria històrica en la categoria de curtmetratges, i el premi a la millor òpera prima en la categoria de llargmetratges i migmetratges. Govern d’Andorra, Consell General, la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO, el Fòrum de la Joventut d’Andorra i l’Arxiu Nacional d’Andorra són els patrocinadors d’enguany dels premis per aquestes categories.

Paral·lelament, i seguint amb la proposta encetada l’any passat, un Jurat Jove format per titulars del Carnet Jove Andorra premiaran la millor obra en cadascuna de les categories. I com ja és habitual en el festival, els espectadors també podran dir-hi la seva i votar in-situ el curtmetratge i el llargmetratge/migmetratge que més els hi hagi agradat per endur-se els respectius premis del públic. En total es repartiran més de 4.900€ en premis.

Enguany el festival se celebrarà entre els dies 20 i 24 de maig en diferents indrets del Centre històric d’Andorra la Vella. Els dos principals patrocinadors del certamen seran novament el Comú d’Andorra la Vella i el Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra, que donaran suport econòmic al Festival.

A banda de les projeccions, l’organització del Festival seguirà apostant per programar diferents propostes audiovisuals i innovadores adreçades a tots els públics: instal·lacions artístiques, màppings o concerts entre altres.