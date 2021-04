Oberta la convocatòria d’ajuts a universitaris de l’Alt Pirineu, la Val d’Aran i el Solsonès

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), ha obert ja la nova convocatòria d’ajuts de desplaçament i allotjament per a famílies amb estudiants universitaris residents a les comarques pirinenques. Les bases d’enguany ja es van publicar al DOGC el passat 29 de març.

Aquesta línia de subvencions, amb un import global de 392.000 euros, té com a objectiu ajudar els estudiants de l’àrea pirinenca, tenint en compte que en aquesta zona l’oferta d’ensenyament superior presencial és pràcticament inexistent i que és la més allunyada tant de Barcelona com de la resta de ciutats on hi ha centres universitaris. La partida engloba les comarques de l’Alt Pirineu (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà i Pallars Sobirà), juntament amb l’Aran i el Solsonès.

El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC (22 d’abril), i finalitza a les 14 hores del darrer dia del termini.

Import màxim de 2.000 euros

L’import màxim de l’ajut és de 2.000 euros, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, i totes les persones sol·licitants que compleixin els requisits obtindran un ajut. Entre els requisits bàsics per accedir als ajuts hi ha tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea i residir en una de les comarques esmentades, o bé poder demostrar que s’hi resideix en cas que la família s’hi hagi empadronat recentment.

Cal estar matriculat en una universitat del sistema universitari català, el curs que prevegi la convocatòria, en uns estudis que s’imparteixin de manera presencial encaminats a obtenir un títol oficial de grau. Alhora, cal estar inscrit al curs actual de 60 crèdits, en el cas de la matrícula per al curs complet, o de 30 crèdits, en el cas de matrícula semestral, per cada semestre. En cas de matricular-se d’un nombre inferior de crèdits, s’ha d’aportar una acreditació del centre que justifiqui que s’ha fet d’acord amb l’organització administrativa del centre. Cal haver superat el 80 % dels crèdits matriculats el curs anterior (o l’últim curs realitzat en els estudis de les branques de coneixement d’arts i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques) i el 60 % en el cas dels estudis de les branques de coneixement d’enginyeria i arquitectura.

Estar al corrent d’obligacions tributàries

Entre les obligacions que han de complir les famílies sol·licitants, hi ha: estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya; presentar una declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat; complir la finalitat de la subvenció, i presentar una declaració responsable de compliment de les regles de conducta.

S’exclouen d’aquestes bases reguladores les persones que ja tinguin una titulació universitària superior, o equivalent, i les persones que cursin màsters, tercer cicle, cursos d’especialització, títols propis reconeguts per les universitats o altres estudis de postgrau, com també les persones que ja siguin independents econòmicament de la seva unitat familiar.

Pel que fa als requisits econòmics, no es poden superar els llindars de renda familiar disponible i de patrimoni que es detallen a l’annex de la convocatòria corresponent.

La sol·licitud s’ha de presentar exclusivament per mitjans telemàtics, acompanyada de la documentació que preveuen aquestes bases. Es podrà tramitar a l’apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya. Les bases completes ja es poden consultar al portal web del DOGC.