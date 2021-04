Es reprèn l’administració de vacunes a la Plaça de Braus amb més de 2.000 dosis

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha comparegut aquest divendres al migdia per actualitzar les dades sanitàries en relació a la pandèmia de la COVID-19. Mas ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 13.007 persones i es registren un total de 12.423 altes. El total de defuncions fins a la data és de 123.

Actualment hi ha 461 casos actius: 13 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 11 a l’UCI –8 d’elles requereixen ventilació mecànica–. La taxa de reproducció se situava ahir en 1, ha destacat Mas.

Quan al pla de vacunació, la secretària d’Estat ha explicat que durant la jornada d’aquest divendres s’ha reprès la vacunació a la Plaça de Braus, on s’administraran aproximadament 2.000 dosis de vacunes entre avui i demà. Així, ha indicat que, “a més, ahir es van vaccinar 52 persones –entre residents i treballadors– de la Salita que ja feia 180 dies que havien passat la malaltia i que, per tant, podien rebre la vacuna”. En total, des de l’inici del Pla de vacunació s’han administrat 26.466 vacunes – 21.785 d’aquestes, primeres dosis.

Helena Mas ha tornat a animar a tota la població perquè s’inscriguin a la plataforma per rebre de forma gratuïta el vaccí contra la COVID-19 a través de la pàgina web www.govern.ad/vacunacio. També ha recordat que al mateix web s’hi ha publicat una eina que permet comprovar si, en les condicions actuals, l’usuari podria rebre la vacuna, i també un llistat de preguntes freqüents.

Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 47 aules sota vigilància activa –19 total i 28 parcial– i hi ha 10 aules sota vigilància passiva. En aquest sentit, Mas ha destacat que “en moltes classes hi ha només un alumne positiu, però s’ha aïllat la classe sencera perquè comparteixen àpats i, per tant, van sense mascareta”.