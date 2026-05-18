Una gran afluència de públic i 1.000 racions repartides consoliden l’èxit de la 4a Fira de Primavera a Sant Julià

La 4a Fira de Primavera, organitzada per la Colla Laurediana a Sant Julià de Lòria del divendres 15 al diumenge 17 de maig, va tornar a omplir la plaça de la Germandat, un espai que s’ha confirmat com a ubicació plenament consolidada de la celebració. L’esdeveniment s’ha reafirmat com una cita destacada dins el calendari parroquial, amb una molt bona acollida de totes les activitats per part de públics de totes les edats, des d’infants i joves fins a famílies i gent gran. Durant tot el cap de setmana es va registrar una gran afluència de visitants, que van participar activament en les diferents propostes programades.
La fira va posar també en valor els lligams entre el sector públic i privat, evidenciats especialment en l’èxit gastronòmic dels restauradors participants (Casa Meva, Bar del Centre i La Valireta), que van repartir un total de 1.000 racions. Més enllà de l’activitat concentrada a la plaça de la Germandat, la celebració va generar un retorn positiu en la dinamització de tota la parròquia i en el sector de l’hostaleria, contribuint a reforçar l’activitat comercial i social de Sant Julià de Lòria.
La programació va oferir durant tres dies una combinació d’actuacions musicals en directe, espectacles de dansa, masterclass de ball flamenc, animació cultural i una variada proposta gastronòmica que van dinamitzar constantment l’espai firal. Tot i que la jornada de diumenge es va haver d’escurçar a causa de les condicions meteorològiques adverses, fet que va comportar l’anul·lació dels concerts previstos a la tarda, la bona afluència i la gran participació registrades divendres i dissabte van confirmar l’excel·lent rebuda general de la fira per part del públic.