Obert el concurs d’idees pel nou parc d’Encamp

El primer Consell de Comú d’Encamp que s’ha celebrat presencialment després del desconfinament ha permès ratificar l’acord amb la propietat per la reobertura del Prat Gran durant aquest estiu i el concurs d’idees per al nou parc. Es podran presentar les propostes fins al 9 de setembre i posteriorment es durà a terme un procés participatiu per escollir la proposta definitiva.

Ha aprovat també la dotació econòmica per al pla de xoc de reactivació econòmica per aquest estiu. Ha aprovat també la modificació del calendari tributari i la reducció del 20% de l’impost i la taxa d’higiene de radicació. Ambdues propostes representen 841.000 euros destinats a mesures de reactivació i de suport al comerç i empreses de la parròquia, per preservar llocs de treball i dinamitzar l’economia local. Aquests punts han estat aprovats per unanimitat.

Durant la sessió també s’ha aprovat l’ordinació per fomentar la construcció d’habitatges plurifamiliars destinats exclusivament a lloguer residencial permanent, que reduirà la cessió econòmica obligatòria al 5%. Aquesta ordinació s’ha aprovat amb el vot a favor de la Majoria i Agrupament Encampadà i el vot en contra del PS+Independents.

En l’ordre del dia també hi havia inclòs l’informe de l’execució pressupostària del primer trimestre de l’any que ha presentat un superàvit del 2,1 milions d’euros i una moratòria de sis mesos per a l’autorització de construccions de cabanes. Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat.

S’ha aprovat també l’execució de les obres de remodelació de l’antiga casa comuna per reubicar, provisionalment, al servei de circulació a partir del mes d’octubre. Aquest punt ha estat aprovat amb els vots a favor de la Majoria i el PS+Independents i el vot en contra d’Agrupament Encampadà.

El Consell de Comú ha fet el nomenament també dels representants comunals al Consell d’Administració de la societat Gasopas.