Escaldes-Engordany reprèn el Liceu a la Fresca amb la projecció de Carmen de Bizet

El Comú d’Escaldes-Engordany reprèn el projecte del Liceu a la Fresca tot i que no amb la producció que estava prevista, ja que el teatre està tancat i es va suspendre tota la temporada. Així, el projecte es modifica però manté l’objectiu de difondre el gènere operístic a tota la ciutadania. Serà aquest 20 de juny que es projectarà l’òpera Carmen, de Bizet, a la Sala Prat del Roure.

Es compartirà la producció de Calixto Bieito, tal com estava programat, però en comptes de ser la que s’havia de realitzar enguany al Gran Teatre del Liceu serà l’enregistrada el 2011 al mateix escenari.

Aquesta gravació és especial i única perquè va ser l’estrena de la producció al Teatre i compta amb Béatrice Uria-Monzón com a Carmen, Roberto Alagna com a Don José i Marina Poplovskaya com a Micaëla, un repartiment de luxe que ens permetrà poder gaudir d’aquest icònic muntatge que ha esdevingut referent a Europa

L’entrada gratuïta i aforament limitat.