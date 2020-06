Catalunya posa fi a la fase 3 i inicia “l’etapa de represa” amb regulació pròpia

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha signat aquest dijous al migdia el decret que posa fi a la fase 3 de la desescalada. El Govern català inicia així l’anomenada “etapa de represa” amb regulació pròpia. La norma deixa “sense efectes” el reial decret espanyol de l’estat d’alarma des d’aquesta mitjanit. En una roda de premsa des de Palau, acompanyat de la consellera Alba Vergés (Salut) i el conseller Miquel Buch (Interior) -responsables del Procicat-, Torra ha garantit que la nova regulació s’ha regit pel diàleg i la flexibilitat de les “noves circumstàncies”. “No em tremolarà la mà per prendre les decisions per vetllar sempre per la salut de la població”, ha asseverat.

El Govern català ja ha avançat que no regularà límits d’aforaments als espais a l’aire lliure i tancats a partir del 25 de juny. Des de dijous vinent, aquests espais només hauran de garantir una distància de seguretat equivalent una superfície de 2,5 metres quadrats per persona. Tanmateix, fins a aquesta data, els aforaments estaran limitats al 50% en els espais tancats i el 75% en els espais a l’aire lliure. L’executiu ha remarcat que l’objectiu és que hi hagi “claredat” en la normativa i “simplificar-la”. L’ús de la mascareta serà obligatori quan no es pugui mantenir la distància de seguretat i s’insistirà en les mesures d’higiene (Resolució completa).

Després que el president de la Generalitat hagi signat el decret que posarà fi a la fase 3 a tot Catalunya a partir d’aquesta mitjanit, els consellers Vergés i Buch han firmat una resolució que adopta mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió de la COVID-19, i que marca com a “essencial” que hi hagi un “comportament social” compromès en la lluita contra la pandèmia.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat que l’evolució favorable actual de l’epidèmia permet encarar aquesta nova etapa amb una “regulació més senzilla” que no es basi en “prohibicions”. En aquest sentit, el Govern ha descartat regular aforaments en espais tancats i l’aire lliure, com s’ha vingut fent durant les diferents fases de la desescalada. En els espais a l’aire lliure, la distància interpersonal de seguretat es podrà rebaixar en cas de portar mascareta, un registre d’assistents o preassignació de localitats, o bé que es reguli la circulació per evitar aglomeracions en els creuaments i els punts de més freqüència. També si s’estableixen espais sectoritzats amb control de fluxos d’accés i sortides independents i no permeables entre si per a un màxim de 2.000 persones, que poden arribar a les 3.000 si són amb seients preassignats.

Quant als espais tancats, l’executiu fixa la necessitat de sectoritzar les zones, amb control d’accés i sortides independents, però limita el nombre màxim de persones a 1.000, xifra que es pot doblar si hi ha localitats preassignades. La distància de seguretat es pot rebaixar si es fa ús de la mascareta, es porta un registre d’assistents o si hi ha preassignació de localitats. També si es preveuen mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència. El Govern demana que es fomenti la reserva prèvia en establiments d’hostaleria i restauració.

En congressos, fires i actes similars, la resolució estableix que es podran fer sempre que el nombre d’assistents s’ajusti a l’aforament del lloc a partir de la superfície de seguretat de 2,5 metres quadrats per persona. Caldrà portar un registre d’assistents, promoure mesures de circulació, controls de fluxos d’accés i sortida, i posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics. La superfície de seguretat es podrà rebaixar si es fa ús de la mascareta i si es sectoritza l’espai, amb control d’accés i de sortida independents, que han de ser d’un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 quan se situïn en seients preassignats.

Plans sectorials

La resolució del Procicat també estableix que caldrà aprovar plans sectorials per a una quinzena d’àmbits d’activitat, com universitats, serveis socials, centres docents, transports, establiments comercials, hostaleria i restauració, turisme, locals d’oci nocturn, lleure infantil, fires i congressos, instal·lacions esportives, equipaments culturals o festes i esdeveniments populars. Els plans sectorials ja aprovats durant les fases de la desescalada s’hauran d’adaptar a la nova situació.

“Autoresponsabilitat” de la ciutadania

Vergés ha incidit en el fet que en aquesta nova etapa “el més important és l’autoresponsabilitat de tota la ciutadania”, ja que caldrà “conviure” amb el virus mentre no hi hagi vacuna ni un tractament efectiu. La consellera ha remarcat que evitar contagis depèn “absolutament” d’un esforç col·lectiu i solidari.

En aquest sentit, la resolució estableix una sèrie de mesures de protecció individual que haurà d’adoptar la ciutadania, entre les quals hi ha la higiene freqüent de mans, evitar tossir directament a l’aire, el manteniment de grups de convivència habituals i l’ús de la mascareta quan no es pugui mantenir la distància de seguretat. També es marca la preferència d’espais lliures a l’hora de fer activitats, la ventilació correcta d’espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies.

Aquestes normes seran exigibles als titulars d’empreses o establiments d’ús públic, i s’ordena que els responsables d’activitats garanteixin una atenció preferent a les persones vulnerables per minimitzar el temps d’estada a l’interior de locals i que facilitin la seva mobilitat a l’interior. També es demana que aquelles persones que tinguin símptomes de la COVID-19 contactin amb el sistema públic de salut i segueixin les indicacions d’aïllament.

Ús obligatori de mascareta

Així mateix, la resolució fixa l’ús obligatori de mascareta per als ciutadans majors de sis anys a la via pública, espais a l’aire lliure i espais tancats oberts al públic sempre que no sigui possible mantenir una distància d’1,5 metres amb altres persones amb qui no es manté un contacte proper molt habitual. A més, es manté l’obligatorietat de la mascareta en el transport de viatges per carretera o per ferrocarril, excepte si tots els ocupants del vehicle són persones que tenen un contacte molt habitual.

No serà necessari l’ús de mascareta en el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions quan es trobin dins de la seva cabina, i quan es pugui mantenir la distància d’1,5 metres a les cobertes o espais exteriors.

En canvi, l’ús de mascareta no serà exigible en el cas de l’exercici físic esportiu a l’aire lliure, en supòsits de força major o quan la naturalesa de les activitats d’ús de la mascareta sigui incompatible. També en queden exemptes les persones que pateixin una malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per aquesta utilització, que no disposin de prou autonomia per treure’s la mascareta a causa d’una discapacitat o dependència, o bé presentin alteracions de conducta.

Reunions familiars

Pel que fa a les reunions familiars i activitats socials, la resolució no posa cap límit concret de persones però sí estableix una sèrie d’indicacions. Es podran fer de manera preferent amb les persones que mantenen un contacte molt habitual, “sempre que no es generin aglomeracions ni se superin les limitacions en l’aforament que s’estableixin” i “sempre que es respectin les normes de protecció individual”. Es considera aglomeració quan no es pot mantenir física interpersonal de seguretat.

Règim sancionador

La resolució estableix que correspon als ajuntaments i a la Generalitat la vigilància, la inspecció del control de les mesures, amb especial atenció al compliment d’aquelles destinades a evitar aglomeracions i garantir les distàncies de seguretat. En aquest sentit, es preveu desplegar un règim sancionador.

Sistema sanitari

La titular de Salut ha assegurat que el sistema sanitari és “molt diferent” ara que fa tres mesos, abans de l’inici de la pandèmia, i que en surt “reforçat”. Vergés ha defensat que el sistema té més capacitat diagnòstica del coronavirus, d’identificar-ne precoçment els casos i fer el seguiment de contactes i aïllaments. Un dels principals objectius d’aquesta etapa és “detectar ràpid els brots” i “actuar”, ha recordat.

Preguntada sobre si la societat s’ha de preparar per a confinaments puntuals en les properes setmanes quan es detecti un brot important, com està passant a la Xina o Alemanya, la titular de Salut ha assenyalat que la resposta no ha de ser “un confinament”, sinó que es poden aplicar altres mesures per “actuar com a barrera de contenció”, tot i que no ha aprofundit en aquesta qüestió.

En relació amb les residències, un dels llocs més vulnerables i on la COVID-19 ha afectat més, Vergés s’ha remès al pla de desconfinament basat en la classificació segons si no tenen casos del virus (‘verdes’); si en tenen algun però els espais estan ben sectoritzats i amb zones netes (‘taronges’) o bé si encara hi ha risc de contagi (‘vermelles’). La consellera ha assenyalat que estan treballant en un pla de contingència per preparar les residències en aquest marc.